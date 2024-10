Colaboração para EGOBrazil Eterna Globeleza, Valéria Valenssa curte dia com filho caçula que tem com Hans Donner

José Donner, de 20 anos, é um dos filhos do ex-casal, que ficou junto de 1992 a 2019 A apresentadora, empresária e ex-Globeleza Valéria Valenssa , de 52 anos de idade, fez uma aparição rara na web com o filho José Donner, de 20 anos de idade, caçula dela com o designer Hans Donner, de 76 anos de idade. Os dois ficaram juntos de 1992 a 2019, e da relação ainda nasceu João Donner, de 21 anos.

Em seus Stories do Instagram, na segunda-feira (30), Valéria mostrou momentos de um almoço com o filhão, com direito a momentos de mamãe coruja, inclusive mostrando um vídeo do jovem e colocando emojis de coração, além de fotos dos dois de mãos coladinhas.

Em junho, Valéria voltou às passarelas durante um desfile em Minas Gerais.

Um dos modelitos foi um vestido longo de alta costura, com mangas bufantes e estilo sereia, mostrando que continua arrasando, mesmo décadas depois de brilhar como Globeleza nas vinhetas do Carnaval da TV Globo.

“Foi uma experiência muito bacana, porque tinha muito tempo que eu não desfilava assim numa passarela e com roupas belíssimas, como o look amarelo, que representa muito bem a mulher brasileira e as cores do Brasil. Mas, muito além disso, o que me encanta sempre, sem dúvida é o carinho das pessoas, principalmente quando a gente sai desse eixo Rio/São Paulo, que é onde estamos com mais frequência. Então fico muito feliz com todo esse reconhecimento de anos”, comemorou ela.

