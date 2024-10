Tiago Ghidotti D- Tayguara Helou: O Empresário que está revolucionando o mercado financeiro e logístico no Brasil

Tayguara Helou é um empresário paulista que se destaca como uma das figuras mais influentes nos setores de transporte rodoviário, logística, mercado financeiro e tecnologia no Brasil. Com uma trajetória marcada por determinação, resiliência e inspiração familiar, Tayguara tem planos ambiciosos para o futuro: criar a maior multinacional de logística do Brasil e o maior banco digital focado em empresas do mundo.

Formado em Gestão de Negócios e Administração de Empresas, com especialização em Gestão Empresarial, Tayguara começou sua carreira em operações e rapidamente assumiu papéis de liderança, tanto na empresa da família quanto em entidades de classe, como o Setcesp, onde foi presidente por dois mandatos.

Atualmente, ele é CEO do Urbano Bank, uma instituição financeira totalmente digital que oferece serviços bancários através de plataformas online, permitindo que empresas de todos os portes gerenciem suas finanças de maneira prática e conveniente, sem a necessidade de agências físicas. Além disso, Tayguara é sócio-diretor da transportadora T.H.Tex e Diretor de Desenvolvimento e Novos Negócios do Grupo BRASPRESS, empregando mais de 12.500 pessoas em todo o Brasil.

Amante dos esportes como surf, mountain bike e motociclismo, Tayguara acredita que seus hobbies contribuem para o equilíbrio de suas exigências profissionais. Ele também é um fervoroso católico, dedicado à família e ao bem-estar daqueles ao seu redor.

Superando desafios pessoais, como um grave acidente em 2023 que resultou em queimaduras severas de 23% da pele total do corpo, Tayguara emergiu ainda mais determinado a seguir com seus projetos visionários. Com um histórico de prêmios e reconhecimentos por sua eficácia e liderança, ele continua a expandir suas operações, buscando sempre inovação e excelência.

Guiado por sua fé e compromisso com o crescimento contínuo, Tayguara Helou está redefinindo o que significa ser um líder empresarial no Brasil, focado em construir um futuro onde empresas possam prosperar tanto no setor logístico quanto no financeiro.

