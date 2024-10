Tiago Ghidotti Cremosinho tem contas hackeadas e enfrenta desativação no Instagram

Gilderlan André Silva dos Santos, mais conhecido como Cremosinho , influenciador digital potiguar com uma carreira consolidada nas redes sociais e diversas participações em programas de televisão de renome, está vivendo momentos de grande tensão. Com mais de 8,8 milhões de seguidores em apenas uma conta do Instagram, Cremosinho teve suas contas no Instagram invadidas por criminosos que utilizaram seus perfis para aplicar golpes envolvendo falsos investimentos em uma corretora conhecida, a XP Investimentos, o artista procurou a policia onde fez uma queixa criminal do acontecimento a justiça.

Após a invasão, com o apoio de especialistas em segurança digital, o influenciador conseguiu recuperar o controle de suas contas. Entretanto, a paz foi breve. Apenas alguns dias após o incidente, ambas as contas de Cremosinho foram desativadas pela plataforma Instagram, deixando milhares de fãs sem notícias de seu ídolo e levantando questionamentos sobre os motivos dessa desativação.

A equipe de Cremosinho está em contato com o Instagram na tentativa de reverter a suspensão de suas contas. Embora a plataforma tenha rígidas políticas de segurança, casos como o de Cremosinho têm se tornado cada vez mais comuns no Brasil . A prática de hackeamento de contas de influenciadores para aplicar golpes já afetou diversos perfis de grande relevância. Infelizmente, o maior prejudicado acaba sendo o próprio usuário que teve sua conta invadida, mesmo que o golpe tenha sido aplicado por terceiros.

Cremosinho , que já trabalha há muitos anos nas redes sociais, dedicou vários anos consecutivos para construir sua carreira e alcançar uma audiência tão grande. Ele está profundamente abalado com a situação e tenta retomar seu trabalho aos poucos, pois todo o esforço e dedicação de anos foram colocados em risco devido a esse ataque. Para ele, ver suas contas suspensas após tanto trabalho e dedicação foi um duro golpe emocional.

Além de sua popularidade no Instagram, Cremosinho participou de diversos programas de televisão e eventos, tornando-se uma figura pública muito conhecida no cenário artístico brasileiro. Sua presença online é fonte de entretenimento e alegria para milhões de pessoas, o que torna os recentes acontecimentos ainda mais trágicos para sua legião de fãs.

Agora, o influenciador enfrenta mais um desafio em sua trajetória digital: lutar pela reativação de suas contas e seguir produzindo o conteúdo que cativa milhões de seguidores ao redor do Brasil. A desativação de suas contas levanta debates sobre a segurança digital e as políticas das redes sociais, especialmente para influenciadores de grande porte que ajuda a promover as redes sociais, que são frequentemente alvo de ataques cibernéticos.

Enquanto aguarda uma resposta do Instagram, Cremosinho tem recebido o apoio de seus fãs e promete não desistir de continuar sua carreira. Ele mantém a esperança de que, em breve, poderá retomar suas atividades e seguir com sua trajetória nas mídias digitais, construída ao longo de anos de muito trabalho e dedicação

