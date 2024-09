Tiago Ghidotti Nattan faz homenagem a Zé Neto enquanto sertanejo sofre acidente de carro

Na noite deste sábado (28), o cantor Nattan fez uma emocionante homenagem ao sertanejo Zé Neto durante sua apresentação no Jaguariúna Rodeo Festival . Zé Neto, que está afastado dos palcos devido a problemas de saúde, foi substituído por Nattan no evento, mas a ausência do sertanejo não passou despercebida pelo público e pelo cantor.

Durante o show, Nattan interrompeu o espetáculo para pedir que os fãs enviassem boas energias e orações para Zé Neto, na esperança de que ele pudesse se recuperar e voltar aos palcos em breve. O gesto de solidariedade comoveu o público, que respondeu com aplausos e palavras de apoio ao cantor ausente. O que Nattan ainda não sabia, naquele momento, é que Zé Neto havia sofrido um acidente de carro na mesma madrugada, em São José do Rio Preto .

Quase que simultaneamente ao show, Zé Neto sofreu um acidente de trânsito na cidade do interior paulista. Felizmente, o cantor não sofreu ferimentos graves, mas o susto aumentou ainda mais a tensão ao redor de sua ausência dos palcos. Sem ter conhecimento do ocorrido, Nattan homenageou Zé Neto como uma forma de enviar boas vibrações e reforçar o carinho do público pelo sertanejo.

O público do Jaguariúna Rodeo Festival se emocionou com o momento de união e força, mostrando que, mesmo diante das adversidades, o espírito de camaradagem e amizade no mundo do sertanejo segue firme. Nattan, por sua vez, demonstrou uma enorme generosidade ao prestar a homenagem a Zé Neto, reforçando o desejo coletivo de vê-lo em breve nos palcos.

Fotos: Will Dias / Brazil News

