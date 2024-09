Após suposta agressão à ex, MC Ryan toma atitude chocante e gera alvoroço Na última sexta-feira, 27, começaram a circular imagens que supostamente mostram MC Ryan agredindo sua ex-namorada, Giovanna Roque. Com a repercussão do vídeo, o cantor tomou uma atitude drástica e teria deletado sua conta nas redes sociais. Além disso, sua equipe emitiu um comunicado oficial, informando que não o representa mais. Para quem não acompanhou, […]O post Após suposta agressão à ex, MC Ryan toma atitude chocante e gera alvoroço apareceu primeiro em EGOBrazil.

