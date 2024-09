Maria Pita Lança o Single “Se Levante” com produção de Samuel Messias Maria Pita, a criança revelação da música gospel, está prestes a emocionar o público com o lançamento de seu novo single, “Se Levante”, composta, produzida e dirigida pelo renomado cantor Samuel Messias. A faixa traz uma mensagem de encorajamento, convidando todos a se levantarem diante das dificuldades e a confiarem na força que vem de […]O post Maria Pita Lança o Single “Se Levante” com produção de Samuel Messias apareceu primeiro em EGOBrazil.

