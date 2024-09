CI Divulgação Lis Luciddi brilha em show de ‘Yamandu Costa’ e retorna aos palcos em ‘Minha Futura Ex’

A talentosa e carismática atriz Lis Luciddi esteve presente no show de Yamandu Costa , realizado na última quinta-feira no Blue Note-SP. Acompanhada do marido, o médico cirurgião André Almeida , de seu irmão, o advogado Marcelo Lucidi , e cunhada Ana Clara , Lis , destaque da dramaturgia nacional atual, teve uma noite regada a música de qualidade. Yamandu , considerado um dos melhores violonistas do mundo, proporcionou uma apresentação de excelência que deixou todos os presentes encantados.

Recentemente Lis se despediu de sua personagem Telma na novela A Infância de Romeu e Julieta , exibida pelo SBT e Prime Video . A experiência trouxe diversos frutos e aprendizados, enriquecendo ainda mais sua eminente carreira. Um dos convites que resultaram desse trabalho foi feito pelo ator André Mattos , que requisitou a atriz para atuar na comédia ‘ Minha Futura Ex’.

A peça, que estreou com Lis no Teatro Municipal de Ribeirão Preto no último dia 13, apresenta uma trama envolvente em que um casal se encontra no hall do prédio do advogado para assinar o divórcio. A situação toma um rumo inesperado quando a luz do elevador se apaga, deixando-os presos e forçando uma conversa sobre a vida a dois e os motivos da separação.

Enquanto aguardam a volta da energia, Marcos e Ethel , interpretados por André Mattos e Lis Luciddi , mostram facetas nunca reveladas nos 7 anos de casamento. Essa discussão sobre o relacionamento pode levar a um final surpreendente e emocionante. Dado o sucesso em Ribeirão, Lis recebeu novo convite para retornar ao palco com a peça no próximo dia 19 em Praia Grande-SP, com mais uma sessão para encantar e divertir o público.

Lis Luciddi também é aguardada em estreia de série de suspense/drama na Record. Ameaça Invisível promete entrar no ar ainda este ano reiterando a versatilidade da atuação de Lis nos mais diversos gêneros.

