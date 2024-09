CI Divulgação Mel Summers: A promissora estrela mirim que brilha na TV, moda e premiações

A pequena e notável Mel Summers , de apenas 8 anos, segue encantando o público com seu talento e carisma. Conhecida por já estar em sua terceira protagonista na TV, após passagens pela Globo e pela Record, Mel enfrenta mais um desafio ao dar vida à protagonista Anna Salvatore na novela A Caverna Encantada , do SBT . Porém, seu brilho não se limita às telas. No último fim de semana, a atriz foi uma das estrelas do São Paulo Fashion Weekend Kids , convidada pela marca Animê para desfilar.

Com dois lindos looks — um vestido rosas, um rosa bebê e outro rosa pink, ambos charmosos como ela, Mel encantou a todos ao mostrar não só sua doçura e beleza, mas também seu profissionalismo em cada passo na passarela. Ela conquistou o público com sua simpatia e presença marcante, provando que seu talento vai muito além da atuação.

Sua legião de fãs, que acompanha cada passo de sua trajetória, foi fundamental para mais uma conquista. No próximo dia 25 de setembro, Mel Summers subirá também ao palco do Prêmio Jovem Brasileiro para receber seu merecido troféu. A atriz foi a vencedora na categoria “Crianças que Fazem História” , e em entrevista exclusiva ao Band Entretê, canal oficial da cobertura do prêmio, Mel falou sobre a emoção de ser premiada: “Estou muito feliz e grata por todo o carinho que recebo. Esse prêmio é para todos que acreditam em mim.”

O Prêmio Jovem Brasileiro vem se somar a outro prêmio na carreira da atriz, pois em agosto o curta metragem “Não Esqueça de Mim” , por ela também protagonizado, foi o vencedor na categoria “Best Drama Short Film” , no Short Way International Short Film Festival 2024.

A jovem atriz segue em ascensão, levando consigo uma legião de fãs que acompanham seu crescimento tanto nas telas quanto nas passarelas. O sucesso de Mel Summers só reafirma que o futuro é promissor e ela continua a se destacar em cada oportunidade, seja na televisão, no cinema, na moda ou nos grandes palcos das mais recentes premiações.

