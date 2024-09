A espera do bebê: Jade Magalhães ostenta sua barriga de grávida

Grávida de Luan Santana , a modelo Jade Magalhães usou um look com transparência e fez questão de deixar a barriguinha à mostra

Em suas redes sociais, Jade Magalhães sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de dois milhões de seguidores. E ao que parece, a nova mamãe coruja está radiante com a gravidez. Jade espera uma menina, fruto do seu relacionamento com Luan Santana . A bebê ainda não teve o nome revelado.

Nesta segunda-feira, 23, a famosa publicou em sua conta no Instagram algumas fotos em que mostra o seu look do dia. Jade posou com um vestido amarelo com transparência e fenda na região do abdômen, o que ressaltou a barriguinha saliente. Para completar o look, ela apostou em calça e sapatilhas.

“Butter yellow” , escreveu ela na legenda da publicação, que já recebeu inúmeros comentários. “A barriguinha está linda demais” , escreveu uma internauta. “Uma mamãe de amarelo não quer guerra com ninguém” , comentou outra. “Você sempre foi linda, agora grávida está mais ainda” , elogiou uma terceira.