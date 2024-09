Tiago Ghidotti Midian Lima prega no programa de Luciano Huck, na Globo

A cantora Midian Lima participou do quadro Acelerador de Sonhos, no programa Domingão com Huck, da TV Globo, neste domingo (22). Na oportunidade, ela cantou o louvor “prioridade”, que serviu de motivação na vida da Gleice – a participante do quadro – e pregou sobre o uso da fé para vencer os desafios, além de testemunhar o quanto Deus é fiel para cumprir, em detalhes, as Suas promessas.

– A gente precisa as vezes, Luciano [Huck], sair do nosso mundo e entrar no mundo de Deus porque não tem como trazer Deus para o nosso mundo. O mundo de Deus é o mundo do sobrenatural – declarou Midian.

A cantora afirmou que “Deus é especialista em cumprir promessa, Deus é especialista em realizar os nossos sonhos, mas em detalhes”.

Luciano Huck fez questão de expressar sua admiração pelo talento de Midian Lima e revelou um detalhe dos bastidores.

– Achei lindo você cantar. Foi muito bonito você passando o som hoje aqui, ficou o estúdio todo, parado, te assistindo. Então, muito bonito, você canta muito bonito, mensagem linda, que volte mais vezes e obrigado por vir abençoar essa história tão bonita da Gleice – disse o apresentador.

O post Midian Lima prega no programa de Luciano Huck, na Globo apareceu primeiro em EGOBrazil .