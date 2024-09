Tiago Ghidotti Luan Santana encanta Rodeio de Jaguariúna com hits românticos de 17 anos de carreira

Luan Santana fechou a primeira noite de apresentações da edição de 35 anos do Jaguariúna Rodeo Festival já na madrugada deste sábado (21). Com “ares” de popstar, subiu ao palco com camisa, calça e sapatos dourados, arremantando o look com terno branco e fazendo sinal da cruz ao cantar “Deus é muito bom”, deixando o público encantado.

O artista, inclusive, é atração confirmada no Dia Brasil do Rock in Rio neste sábado, onde o sertanejo será representado no evento pela primeira vez. Além de Luan , também cantarão Ana Castela, Simone Mendes, e Chitãozinho e Xororó .

Anunciando nos telões o show Luan City 2.0 , o artista emendou alguns grandes sucessos e foi acompanhado pela plateia. Ao cantar “Morena”, Luan fez a brincadeira de todo show, dizendo que a morena da música era da cidade. Seguiu com “Quando a bad bater” e “Abalo emocional”

Antes de anunciar um dos seus mais novos sucessos, a canção “Meio termo”, o artista fez uma declaração de amor à Jaguariúna.

“Cada momento que a gente passou juntos nesse palco podem ter certeza que está gravado no meu coração para sempre. Luan City foi apresentado nesse palco e é uma história de amor linda que estamos construindo. Aprendi sobre amor ou ama pra porra ou de jeito nenhum…”, e o público cantou em coro.

Ao cantar “Vingança”, parceria com MC Kekel, o público roubou a cena e cantou mais alto que o artista. “Erro planejado”, com Henrique e Juliano, também foi lembrada por Luan.

“Clone”, música que abriu as portas do novo projeto “Ao vivo na lua”, foi apresentada pelo artista e os fãs mostraram que já sabiam cantar.

Luan emendou mais sucessos como “Acordando o prédio”, “Ambiente errado”, “Eu, você o mar e ela” e “Coração cigano”.

As mulheres da plateia ficaram animadas e emocionadas ao cantarem a plenos pulmões “Mulher segura”, enquanto o artista tocava guitarra. A coroa famosa de Luan City também marcou presença, quando o artista trocou a camisa dourada por uma regata branca e voltou ao palco cantando “Água com açúcar”.

Como tradição, Luan abriu um bloco de músicas do início da carreira e o público mostrou que acompanha o artista desde 2009, com “As lembranças vão na mala”, “Incondicional”, “Um beijo”, “Cê topa” e “Meteoro”. No piano, foi a vez de “Amar não é pecado”, “Te esperando”, e “Escreve aí”.

