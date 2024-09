Tiago Ghidotti Iza segue os passos de Rihanna e faz show de barrigão no Rock in Rio

Iza se apresentou com oito meses e três semanas de gestação na noite de sexta-feira (20) durante a comemoração dos 40 anos do Rock in Rio . A artista contou com assistência médica e uma ambulância disponível durante o show, que fez parte da programação dedicada às mulheres, com uma maioria feminina nas atrações.

Diante de uma plateia lotada, ela organizou uma performance exclusiva para a ocasião. Instalou um palco com vídeos projetando ondas do oceano, que se expandiram por todo o cenário do palco Sunset, o segundo maior do evento no Rio de Janeiro.

Teve uma banda completamente distinta, composta por diversos músicos, uma orquestra e um coral. Essa composição trouxe uma atmosfera de música gospel americana para as canções da artista do Rio de Janeiro.

“Jamais passou pela minha mente vivenciar um chá de fraldas desse jeito”, exclamou. “Hoje alcanço oito meses e três semanas. Estou quase no final. Minha respiração está diferente. Minha barriga está redonda como uma bola de boliche.”

Iniciou sua performance cantando sobre a plataforma, entoando a canção “Fé” que fala sobre espiritualidade, presente no setlist da atual turnê dos irmãos Caetano Veloso e Maria Bethânia. Em seguida, interpretou “Uma Vida é Pouco Pra Te Amar” antes de sair da estrutura.

Iza surpreendeu a plateia ao mostrar sua barriga grande e emocionou a todos cantando músicas de Aretha Franklin e Lauryn Hill, em uma homenagem especial no dia das mulheres. O público não poupou elogios à beleza da cantora, que interpretou “Moh Paz”, “Saudade Daquilo” e “Sem Filtro” antes de convidar Ivete Sangalo para se juntar a ela no palco.

Na véspera do show no palco Mundo, a cantora baiana chegou afirmando que “uma tia de verdade celebra no palco para nunca deixar de lembrar que a tia a ama”. Compartilharam juntas a música “Meu Talismã”, sendo acompanhadas por um público animado que cantou junto e aplaudiu.

Durante a exibição, uma gestante afirmou estar seguindo recomendações médicas para consumo de líquidos.

