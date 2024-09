Gil Arantes cresce nas pesquisas e reforça vitória no 1º turno Novo levantamento aponta ex-prefeito Gil Arantes com 63% dos votos válidos em Barueri Nova pesquisa eleitoral liberada esta semana aponta Gil Arantes (União Brasil) na liderança isolada na disputa pela Prefeitura de Barueri, nas eleições deste ano. O ex-prefeito aparece com 54,4% na intenção de voto na pesquisa estimulada (quando os nomes dos candidatos são […]O post Gil Arantes cresce nas pesquisas e reforça vitória no 1º turno apareceu primeiro em EGOBrazil.

Gil Arantes cresce nas pesquisas e reforça vitória no 1º turno