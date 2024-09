Bianca Franco lança livro após sucesso em evento e conquista lugar entre os mais vendidos do Brasil A pastora Bianca Franco celebrou o lançamento de seu aguardado livro De Rejeitada a Aprovada durante duas lives especiais realizadas nos dias 16 e 17 de setembro, às 21h, diretamente do seu Instagram (@biancahfranco). O livro, que promete trazer uma nova esperança para mulheres que enfrentam rejeição emocional e espiritual, já está sendo considerado uma […]O post Bianca Franco lança livro após sucesso em evento e conquista lugar entre os mais vendidos do Brasil apareceu primeiro em EGOBrazil.

Bianca Franco lança livro após sucesso em evento e conquista lugar entre os mais vendidos do Brasil