Ana Castela abre as portas de seu novo ônibus personalizado e encanta seguidores

Na última quarta-feira, 19, Ana Castela apresentou a sua nova aquisição. Nas redes sociais, a cantora explicou que adquiriu um ônibus para ter mais conforto durante as viagens entre os shows. Além disso, ela revelou que o veículo foi personalizado para se tornar um verdadeiro lar sobre rodas, incluindo uma cama de casal, geladeira e muito mais.

Em seu perfil no Instagram, Ana gravou um vídeo para mostrar os detalhes do novo veículo, que foi adesivado com fotos e seu nome nas cores preto e rosa. Ao entrar no ônibus, a boiadeira revelou que o espaço conta com assentos reclináveis para a equipe, que se transformam em leitos: “Que chique, isso aqui se torna uma cama”, declarou.

Além disso, a artista ganhou um quarto separado com direito a cama de casal, mesa e televisão. Na sequência, Ana mostrou que seu ‘cantinho’ também tem uma geladeira e ficou encantada com as descobertas: “Ai, que legal, é aqui que eu vou morar”, disse a cantora, que usará o veículo para atravessar o país e cumprir sua agenda de shows.

Por fim, Ana Castela apareceu segurando um terço cor-de-rosa e fez uma oração para pedir proteção em suas viagens ao lado de um padre. Na legenda, a artista apresentou o veículo novo e pediu ajuda dos seguidores para nomear o ônibus: “Com vocês meu novo busão. Qual vai ser o nome dele em?”, a boiadeira escreveu.

Nos comentários, Ana recebeu diversas felicitações e mensagens de apoio para suas viagens. Vale lembrar que a cantora ganhou destaque desde o lançamento de sua primeira música, “Boiadeira”, em 2022. Desde então, ela acumulou sucessos como “Pipoco”, “Fronteira”, “Nosso Quadro” e “Solteiro Forçado”. Atualmente, ela namora com Gustavo Mioto.

