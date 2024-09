Quitéria Chagas, rainha de bateria, recebe festa surpresa na quadra do Império Serrano A atriz e rainha de bateria, Quitéria Chagas completou 44 anos, recebeu uma festa surpresa da benemérita Vera Lins, presidência do Império, presidente Luiz Vinicius Macedo da Superliga Carnavalesca, coordenador Josimar Viana e RMelo produções na quadra do Império Serrano em Madureira com a comunidade e sua Rainha de bateria que é considerada Eterna Rainha […]O post Quitéria Chagas, rainha de bateria, recebe festa surpresa na quadra do Império Serrano apareceu primeiro em EGOBrazil.

Home

Gente

Parceiros

EgoBrazil

Quitéria Chagas, rainha de bateria, recebe festa surpresa na quadra do Império Serrano