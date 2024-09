Tiago Ghidotti Lançamento do Álbum completo “DVD Arruaça” – João Pedro e Fellipe chegam com tudo nas Plataformas Digitais

A dupla João Pedro e Fellipe está prestes a entregar mais um marco em sua carreira com o lançamento do álbum completo “DVD Arruaça”, disponível nas principais plataformas de áudio no dia 12 de setembro de 2024, às 21h. Gravado ao vivo em Goiânia, o projeto traz um repertório diversificado, com 10 faixas que prometem conquistar tanto os fãs de longa data quanto novos ouvintes. Entre as músicas estão três inéditas: “Arruaça”, “Vacilão” e “Fora de Hora”, que também ganharão videoclipes no YouTube.

Para marcar esse lançamento, os fãs também poderão conferir os clipes das novas músicas:

Clipe “Arruaça”: 13 de setembro, às 12h

Clipe “Vacilão”: 20 de setembro, às 12h

Clipe “Fora de Hora”: 27 de setembro, às 12h

História e Carreira da Dupla

Desde o início da carreira, João Pedro e Fellipe têm conquistado corações por onde passam. Com um estilo único que mistura romantismo e animação, a dupla se destaca no cenário sertanejo pela autenticidade e pelo repertório sempre renovado. Nascidos e criados no interior de Goiás, a dupla cresceu cercada pela música sertaneja e, ao longo dos anos, foi ganhando espaço nos palcos de todo o Brasil.

Um dos grandes marcos recentes da carreira foi a participação no programa Caldeirão do Mion, onde se apresentaram no último sábado. Esse momento representou apenas uma pequena amostra do que ainda está por vir com o lançamento do DVD Arruaça. Gravado ao vivo em Goiânia, o projeto traz não apenas músicas inéditas, mas também regravações de sucessos que já embalaram milhares de pessoas.

Faixas Inéditas e Repertório Versátil

O álbum traz um equilíbrio perfeito entre canções românticas e músicas dançantes, mostrando toda a versatilidade da dupla. “Arruaça”, a faixa que dá nome ao álbum, é o destaque principal, com uma batida envolvente e uma letra que promete fazer sucesso nas festas. Já “Vacilão” e “Fora de Hora” chegam para consolidar ainda mais o estilo da dupla, com melodias contagiantes.

A produção ao vivo em Goiânia captou toda a energia da dupla e a interação com o público, resultando em um trabalho autêntico e emocionante.

Outros Trabalhos e Conquistas

João Pedro e Fellipe não são estranhos ao sucesso. Ao longo de sua trajetória, emplacaram diversos hits nas principais plataformas de streaming, com milhões de reproduções em músicas como “Amor Bandido” e “Coração Descompassado”. A dupla também tem uma forte presença no YouTube, onde seus clipes acumulam milhões de visualizações, confirmando sua popularidade e o carinho dos fãs.

Com o lançamento do DVD Arruaça, João Pedro e Fellipe se preparam para mais um capítulo de sucesso em suas carreiras, consolidando-se como uma das grandes forças do sertanejo atual.

Redes Sociais

YouTube: João Pedro e Fellipe Oficial

Instagram: @joaopedroefellipe

Spotify: João Pedro e Fellipe

Prepare-se para arruaçar com João Pedro e Fellipe!

O post Lançamento do Álbum completo “DVD Arruaça” – João Pedro e Fellipe chegam com tudo nas Plataformas Digitais apareceu primeiro em EGOBrazil .