Virginia Fonseca quebra recorde de engajamento com nascimento do terceiro filho A influenciadora digital Virginia Fonseca alcançou números impressionantes de engajamento com o nascimento de seu terceiro filho, José Leonardo, no último dia 8 de setembro. Com mais de 120 milhões de visualizações em menos de 24 horas após a publicação do vídeo anunciando o nascimento, Virginia se consolida como uma das influenciadoras mais poderosas do […]O post Virginia Fonseca quebra recorde de engajamento com nascimento do terceiro filho apareceu primeiro em EGOBrazil.

Home

Gente

Parceiros

EgoBrazil

Virginia Fonseca quebra recorde de engajamento com nascimento do terceiro filho