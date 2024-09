Tiago Ghidotti Inscrições para bootcamp online e gratuito de desenvolvimento de softwares terminam nesta sexta-feira

A empresa New Rizon anuncia 3ª edição do Orion Bootcamp , que oferecerá 50 vagas; cinco participantes serão contratados ao final do treinamento

Começaram no dia 14 de agosto as inscrições para a 3ª edição do Orion Bootcamp, treinamento gratuito de desenvolvimento de softwares que oferece 50 vagas e promete contratar cinco participantes logo após a formatura, em dezembro deste ano. O programa será aberto tanto a iniciantes quanto a profissionais interessados em migrar de carreira. É necessário ter, pelo menos, 18 anos para se inscrever.

Serão 60 dias de imersão, com aulas online e ao vivo, e os inscritos poderão escolher uma das três trilhas educacionais de tecnologia disponíveis no programa: Programação (Front-end Angular ou Back-end Node) e Product Owner (profissional que cuida do produto digital). A novidade desta edição é que também haverá treinamento para Inteligência Artificial (IA). Além disso, ao final do bootcamp, os participantes terão criado softwares que poderão ser usados para melhorar a educação brasileira de alguma forma.

O treinamento não busca somente aperfeiçoar os candidatos nas questões técnicas, mas deverá abranger também temas como empreendedorismo, ética, trabalho remoto e muito mais. “Ao longo dos anos, eu percebi que muitas formações focavam em ensinar uma ferramenta, não em criar, nas pessoas, um pensamento crítico. O Orion Bootcamp é diferente de todos os outros programas, pois é extremamente mão na massa e exige bastante, porém, os profissionais poderão atuar não somente na New Rizon e em empresas parceiras, mas no mercado em geral. O nosso objetivo é contribuir com o segmento de tecnologia, entregando profissionais completos. Por isso, a nossa forma de trabalho e o nosso treinamento já são uma referência na tecnologia”, afirma Henrique de Castro, CEO da New Rizon.

Inscrições

Na edição passada, 3 mil pessoas se inscreveram para o bootcamp, número que só cresce desde a sua 1ª edição, quando a empresa recebeu 1,2 mil aplicações.

As inscrições ficarão abertas entre os dias 14 de agosto e 13 de setembro deste ano e poderão ser feitas através do site https://newrizon.global/bootcamp-new-rizon/. O resultado da seleção será divulgado em 20 de setembro. O treinamento ocorrerá de 28 de setembro a 7 de dezembro. A formatura e o anúncio dos contratados, por fim, acontecerá dois dias depois, em 9 de dezembro.

Em relação ao processo seletivo do Orion Bootcamp, a analista de RH da New Rizon, Giulia Guillen, explica que a empresa tem um cuidado muito grande ao selecionar os participantes do treinamento, porque busca dar oportunidade para quem, de fato, pretende se dedicar ao longo das atividades. “Nós temos um processo de seleção que visa a entender se, realmente, o candidato apresenta o perfil alinhado com o que acreditamos e fazemos aqui na New Rizon. Buscamos, ainda, tornar o processo seletivo o mais leve possível”, comenta.

Luiza Fattini, Product Owner na New Rizon, contratada após o Orion Bootcamp de 2023, reforça a preocupação da empresa com o bem-estar dos candidatos tanto ao longo do processo seletivo quanto do treinamento propriamente dito. “Participar do bootcamp foi uma experiência única, que me trouxe novos conhecimentos, oportunidades de me desafiar e, também, de interagir com pessoas muito focadas e competentes”, elogia.

Sobre a New Rizon

A história da New Rizon teve início em 2008 com a Helpper Soluções Inteligentes. Desde então, se dedica a transformar negócios por meio de tecnologias avançadas, aplicando processos ágeis, inovadores e estratégicos. Em 2022, alcançou um crescimento de 99%, atendendo grandes clientes nos setores financeiro, de serviços, varejo e educação.

Ao ver muitos projetos bons tecnicamente não irem para frente por falhas estratégicas, a New Rizon criou um processo para aumentar a assertividade das empresas e ajudá-las no uso eficiente da tecnologia, o “innovation as a service”: a jornada para maximizar as gerar novas fontes de receitas através da inovação.

A empresa investiu, recentemente, mais de 1 milhão de reais na construção do Hangar, uma plataforma de componentes tecnológicos prontos que usa IA para acelerar os projetos. Com isso, a sua missão de auxiliar os seus clientes a alcançar os seus objetivos de negócios e maximizar o seu potencial por meio da tecnologia se fortaleceu ainda mais.

O post Inscrições para bootcamp online e gratuito de desenvolvimento de softwares terminam nesta sexta-feira apareceu primeiro em EGOBrazil .