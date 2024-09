Renato Cipriano Programa Silvio Santos com Patricia Abravanel garante a vice-liderança isolada

DOMINGO, 08/09

Programa Silvio Santos com Patricia Abravanel garante a vice-liderança isolada

A atração do SBT, comandada por Patricia Abravanel, exibida no último domingo, dia 08/09, garantiu a segunda colocação na Grande São Paulo.

Na média geral, das 19h03 às 00h06, o ‘Programa Silvio Santos’ marcou 7,5 pontos de média, 13,9% de share e 9 pontos de pico.

Na mesma faixa horária a emissora terceira colocada ficou com 5,7 pontos de média durante a exibição de um reality musical, um programa de variedades e um jornalístico.

Domingo Legal consolida a vice-liderança absoluta com ampla vantagem

O programa do SBT, comandado por Celso Portiolli, exibido no último domingo, dia 08/09, ficou em segundo lugar no ranking geral das audiências na Grande São Paulo.

Na média geral, das 11h39 às 18h13, o dominical do SBT marcou 6,6 pontos de média, 14,7% de share e 8,4 pontos de pico.

Na mesma faixa horária, a emissora terceira colocada ficou com 3,5 pontos de média com uma série, um programa de variedades, um gameshow, um programa de auditório e um reality show musical.

Durante o horário em que o Domingo Legal foi ao ar simultaneamente com o programa de variedades da emissora concorrente, das 12h29 às 14h27, a atração do SBT marcou 6,2 pontos de média e garantiu a segunda colocação com 2,4 vezes a audiência da terceira colocada, que na mesma faixa de comparação ficou com 2,6 pontos.

Durante o confronto com o gameshow, das 14h27 às 16h21, o programa de auditório do SBT marcou 7,3 pontos de média contra 4 da concorrente, totalizando 83% mais audiência para o Domingo Legal.

Roda a Roda mantém a vice-liderança isolada

No último domingo, dia 08/09, a atração do SBT garantiu a vice-liderança na Grande São Paulo.

Na média geral, das 18h13 às 19h03, o ‘Roda a Roda’ acumulou 6,8 pontos de média, 12,9% de share e 8,3 pontos de pico.

Na mesma faixa horária a emissora terceira colocada ficou com 5,2 pontos de média.

SBT Agro mantém a segunda colocação pela manhã

No último domingo, dia 08/09, a atração matinal do SBT conquistou o segundo lugar isolado no ranking geral das audiências na Grande São Paulo.

Na média geral, das 07h30 às 08h02, o ‘SBT Agro’ marcou 2 pontos de média, 10,4% de share e 2,3 pontos de pico.

Na mesma faixa horária, a emissora terceira colocada ficou com 0,6 de média.

SBT Sports consolida a vice durante a manhã

Na manhã do último domingo, dia 08/09, o ‘SBT Sports’ garantiu a segunda colocação na Grande São Paulo.

A atração foi ao ar das 08h02 às 09h00 e marcou 1,6 pontos de média, 6,7% de share e 2,4 pontos de pico.

Na mesma faixa horária, a emissora terceira colocada ficou com 0,5 de média.

Notícias impressionantes garante a segunda colocação isolada

No último sábado, dia 08/09, a atração do SBT ficou em segundo lugar na Grande São Paulo.

No horário em que foi ao ar, das 09h00 às 11h01, o ‘Notícias Impressionantes’ registrou 2,4 pontos de média, 8,3% de share e 4,2 pontos de pico.

Durante a mesma faixa de exibição, a emissora terceira colocada marcou 1,6 pontos de média.

SBT exibe Brooklyn Nine-Nine e mantém a segunda colocação isolada

Na madrugada do último domingo, a série exibida pelo SBT foi ao ar da 00h06 à 01h20 e registrou excelente desempenho na Grande São Paulo.

Na média geral, a atração conquistou a vice-liderança no ranking geral das audiências com 2,5 pontos de média, 10,9% de share e 5,5 pontos de pico.

Na mesma faixa horária a emissora terceira colocada marcou 2,7 pontos de média.

SBT News na TV garante o segundo lugar

Na madrugada do último domingo, dia 08/09, a atração jornalística do SBT conquistou o segundo lugar no ranking geral das audiências da Grande São Paulo.

No horário em que foi ao ar, da 01h20 às 06h00, o ‘SBT News na TV’ marcou 2,1 pontos de média, 14,9% de share e 2,7 pontos de pico.

Na mesma faixa horária, a emissora terceira colocada ficou com 0,6 pontos de média.

SÁBADO, 07/09

Sabadou com Virginia mantém a vice-liderança isolada

No último sábado, dia 07/09, a atração do SBT conquistou a segunda colocação na Grande São Paulo.

No horário em que foi ao ar, das 22h33 à 00h25, o “Sabadou” marcou 4,3 pontos de média, 9,8% de share e 5,4 pontos de pico.

Na mesma faixa horária a emissora terceira colocada ficou com 3,1 pontos de média com a exibição de uma série e uma sessão de filme.

Raul Gil conquista o segundo lugar

No último sábado, 07/09, a atração do SBT conquistou a segunda colocação na Grande São Paulo.

No horário em que foi ao ar, das 12h02 às 14h34, o ‘Programa Raul Gil’ marcou de 2,9 pontos de média, 7,9% de share e 3,3 pontos de pico.

Na mesma faixa horária a emissora terceira colocada ficou com 2,8 pontos de média.

SBT garante a segunda colocação com os filmes “Fúria de Titãs” e “Super Herói”

No último sábado, 07/09, o SBT levou ao ar os filmes “Fúria de Titãs” e “Super-Herói: O Filme” e conquistou a segunda colocação na Grande São Paulo.

Na média geral, das 14h34 às 18h00, a atração ficou com 3,9 pontos de média, 9,6% de share e 4,7 pontos de pico.

Notícias impressionantes consolida a vice isolada

No último sábado, dia 07/09, a atração do SBT ficou em segundo lugar na Grande São Paulo.

No horário em que foi ao ar, da 00h25 às 02h39, o ‘Notícias Impressionantes’ registrou 2 pontos de média, 8,1% de share e 3 pontos de pico.

Durante a mesma faixa de exibição, a emissora terceira colocada marcou 1,2 ponto de média.

SBT News na TV alcança o segundo lugar isolado

Na madrugada do último sábado, a atração jornalística do SBT conquistou o segundo lugar no ranking geral das audiências da Grande São Paulo.

No horário em que foi ao ar, da 02h39 às 06h00, o ‘SBT News na TV‘ marcou 1,5 pontos de média, 11,1% de share e 1,8 pontos de pico.

Na mesma faixa horária a emissora terceira colocada ficou com 0,5 ponto de média.

SEXTA-FEIRA, 06/09

Primeiro Impacto mantém a vice-liderança

Na última sexta-feira, 06/09, a atração do SBT conquistou o segundo lugar no ranking das audiências, na Grande São Paulo.

Na média geral, das 06h00 às 09h30, o ‘Primeiro Impacto’ marcou 3,1 pontos, 14,1% de share e 3,7 pontos de pico.

Na mesma faixa horária a emissora terceira colocada ficou com 3 pontos de média com a exibição de três programas jornalísticos.

Durante o horário em que foi ao ar simultaneamente com a atração do mesmo segmento da emissora concorrente, das 06h00 às 07h00, o ‘Primeiro Impacto’ marcou 2,8 pontos de média contra 1,7 e garantiu a segunda colocação.

É Tudo Nosso bate 4 pontos de pico conquista a segunda colocação

Na última sexta-feira, dia 06/09, o programa de auditório do SBT foi ao ar das 23h30 à 01h03 e registrou bom desempenho no ranking geral das audiências, na Grande São Paulo.

Na média geral, o ‘É Tudo Nosso’ marcou 3 pontos de média, 7,8% de share e 4 pontos de pico.

Durante o confronto com o programa jornalístico exibido pela emissora concorrente, da 00h27 à 00h45, a atração do SBT marcou 2,7 pontos de média e conquistou a vice-liderança.

The Noite garante a vice na madrugada

Na última sexta-feira, 06/09, o talk show do SBT foi ao ar da 01h03 à 02h05 e novamente garantiu a segunda colocação isolada no ranking geral das audiências.

Na média geral, a atração apresentada por Danilo Gentili marcou 1,8 pontos de média, 7,6% de share e 2,4 pontos de pico.

Na mesma faixa horária a emissora terceira colocada ficou com 0,8 pontos de média.

Operação Mesquita mantém a segunda colocação para o SBT

A atração do SBT comandada por Otávio Mesquita foi ao ar, das 02h05 às 02h40 e conquistou a segunda colocação.

Na média geral, a atração ficou com 1,5 pontos, 7,5% de share e 1,6 pontos de pico.

Na mesma faixa horária a emissora terceira colocada registrou 0,5 pontos de média.

SBT PodNight consolida o segundo lugar

Na última madrugada, a faixa de Podcasts do SBT foi ao ar das 02h40 às 03h31 e garantiu a vice-liderança no ranking geral das audiências da Grande São Paulo.

No horário de exibição, o ‘SBT PodNight’ marcou 1,1 pontos de média, 6,8% de share e 1,3 pontos de pico.

Na mesma faixa horária a emissora terceira colocada marcou 0,4 pontos de média.

SBT News registra ampla vantagem sobre a cncorrente

Na madrugada de sexta-feira, a atração jornalística do SBT conquistou o segundo lugar no ranking geral das audiências da Grande São Paulo.

No horário em que foi ao ar, das 03h31 às 06h00, o ‘SBT News na TV‘ marcou 1,2 pontos de média, 9% de share e 1,7 pontos de pico.

Na mesma faixa de comparação, a emissora terceira colocada ficou com 0,4 pontos de média.

