Lulu Santos eletrizou o público no Coala Fest em SP Lulu Santos eletrizou o público no Coala Fest na noite de sábado, 7 de setembro, no Memorial da América Latina, em São Paulo. O evento atingiu lotação máxima, com fãs lotando o local para assistir à performance do icônico cantor. Desde o momento em que subiu ao palco, Lulu Santos cativou o público com seus […]O post Lulu Santos eletrizou o público no Coala Fest em SP apareceu primeiro em EGOBrazil.

Lulu Santos eletrizou o público no Coala Fest em SP