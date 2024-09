Ônibus da dupla João Neto & Frederico se envolve em acidente na BR-040 Um ônibus da dupla sertaneja João Neto & Frederico se envolveu em um acidente no km 453 da BR-040, em Caetanópolis, na Região Central de Minas Gerais, na madrugada desta sexta-feira (6), informou a Polícia Rodoviária Federal (PRF). Quatro pessoas ficaram feridas e a frente do coletivo ficou destruída. (veja foto abaixo) De acordo com […]O post Ônibus da dupla João Neto & Frederico se envolve em acidente na BR-040 apareceu primeiro em EGOBrazil.

Home

Gente

Parceiros

EgoBrazil

Ônibus da dupla João Neto & Frederico se envolve em acidente na BR-040