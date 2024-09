CI Divulgação Oli Bela retorna aos palcos cariocas em nova temporada de “A Noviça Rebelde” no Rio

Aos 11 anos, Oli Bela continua a se consolidar como uma das grandes promessas da nova geração de atrizes brasileiras. Após sua estreia na televisão como Tafate, filha do Rei Salomão na série “Reis” da Record TV, a jovem retorna aos palcos na segunda temporada do musical “A Noviça Rebelde” , que reestreia nesta quinta-feira, 5 de setembro, na Cidade das Artes , no Rio de Janeiro. Oli se apresenta, no próximo sábado, dia 07 de setembro, feriado nacional da Independência do Brasil.

Oli interpreta Brigitta Von Trapp , uma das filhas do Capitão Von Trapp, no clássico musical que já conquistou plateias ao redor do mundo. O espetáculo, dirigido pelos renomados Charles Möeller e Claudio Botelho , é uma superprodução baseada no sucesso da Broadway de 1959, e segue em cartaz até 6 de outubro.

Após o sucesso da primeira temporada no Teatro Riachuelo , que aconteceu entre abril e junho deste ano, o musical fez sua estreia em São Paulo em julho, no Teatro Vibra , onde Oli precisou se mudar temporariamente para viver essa nova experiência artística na capital paulista. Em São Paulo, a jovem atriz mais uma vez, assim como todo o elenco, encantou o público com sua atuação como Brigitta, destacando-se pela naturalidade com que conduz a personagem em uma das obras mais queridas do teatro musical.

A montagem brasileira de “A Noviça Rebelde” , uma produção de Aniela Jordan e Luiz Calainho , traz uma adaptação fiel ao original, que já coleciona oito prêmios Tony e uma adaptação cinematográfica que venceu cinco Oscars. A história, com suas canções icônicas e narrativa atemporal, continua a cativar diversas gerações.

Para Oli Bela , que se divide entre televisão e teatro, a experiência de interpretar Brigitta Von Trapp reafirma seu compromisso com a arte e sua crescente trajetória no cenário cultural. De volta aos palcos cariocas, a atriz promete mais uma temporada de sucesso, reafirmando seu talento precoce e carisma.

A nova temporada de “A Noviça Rebelde” na Cidade das Artes reforça o potencial de Oli , que, aos 11 anos, já demonstra maturidade cênica e versatilidade, consolidando-se como um nome promissor no teatro musical brasileiro.

O post Oli Bela retorna aos palcos cariocas em nova temporada de “A Noviça Rebelde” no Rio apareceu primeiro em EGOBrazil .