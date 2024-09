Renato Cipriano Henri Castelli combate a calvície com Sihair: A Revolução no tratamento capilar pelas mãos do Dr. Marcos Mendes

Com o diagnóstico de alopecia androgenética, o ator Henri Castelli inicia um tratamento com implantes subcutâneos e técnicas avançadas de entrega de ativos, guiado pelo especialista em tricologia Dr. Marcos Mendes.



A alopecia androgenética, conhecida popularmente como calvície, é uma condição que afeta milhões de pessoas em todo o mundo, inclusive figuras públicas como o ator Henri Castelli . Recentemente, Henri foi diagnosticado com essa forma de perda de cabelo, uma doença crônica que, assim como a diabetes, não tem cura, mas pode ser controlada com tratamentos contínuos e eficazes.

Henri Castelli decidiu tomar uma atitude proativa em relação à sua condição, buscando o tricologista Dr. Marcos Mendes , que é pioneiro em protocolos avançados para o tratamento da calvície. “A base do tratamento da alopecia androgenética é o bloqueio do processo de calvície”, explica Dr. Mendes, que está à frente de uma das mais modernas clínicas especializadas em restauração capilar no Brasil.

O tratamento de Henri começou com a etapa fundamental de bloqueio da enzima 5-alfa-redutase, uma enzima crucial que transforma a testosterona em diidrotestosterona (DHT), o hormônio responsável pela queda de cabelo. Para esse bloqueio, Dr. Mendes utilizou o Sihair, o primeiro implante subcutâneo do mundo especificamente desenvolvido para tratar a calvície. “Este implante tem uma eficácia de 92% na inibição dessa enzima, o que o torna um dos tratamentos mais promissores disponíveis atualmente”, ressalta o especialista.

O Sihair é revolucionário não apenas por sua alta eficácia, mas também por sua conveniência. O implante é 100% absorvível e tem uma duração de 100 dias no organismo, proporcionando um tratamento contínuo e discreto. Após o período de absorção, o paciente pode dar continuidade ao tratamento sem interrupções, o que é essencial para manter os resultados a longo prazo.

Mas o tratamento de Henri não parou por aí. Após o bloqueio do DHT, Dr. Marcos Mendes implementou uma segunda etapa crucial: a entrega de ativos diretamente no couro cabeludo. Utilizando um aparelho de última geração chamado Mesoject, que permite a introdução de vitaminas, minerais e aminoácidos sem o uso de agulhas, o processo foi realizado de maneira totalmente indolor. Com a eletroporação, conseguimos uma penetração profunda dos nutrientes sem causar qualquer desconforto ao paciente, garantindo que o couro cabeludo receba exatamente o que precisa para fortalecer os fios e estimular o crescimento.

Os ativos utilizados, da marca renomada Toskani, foram cuidadosamente selecionados para atender às necessidades específicas de Henri. A combinação de vitaminas e aminoácidos visa não só fortalecer os fios existentes, mas também criar um ambiente saudável no couro cabeludo, promovendo o crescimento de novos cabelos e melhorando a densidade capilar.

A abordagem de Dr. Marcos Mendes não é apenas uma solução temporária, mas uma estratégia a longo prazo para o manejo da alopecia androgenética. “Nosso objetivo é fornecer aos pacientes não apenas resultados visíveis, mas também a confiança de que estão em boas mãos com um tratamento respaldado pela ciência e tecnologia de ponta”, conclui o especialista.

