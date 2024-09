Renato Cipriano Sucesso Brasileiro: Aline Andrade Cohen recebe reconhecimento em luxuosa Premiação em Nova York

Na noite desta segunda-feira, 02 de setembro, o Castle Hotel, também conhecido como Castelo de Caras, situado em Nova Iorque, Estados Unidos, foi o cenário da 9ª edição do Portuguese Brazilian Awards, com a presença de um tapete vermelho para os homenageados, em um evento de gala cheio de glamour.

Na edição atual, a atriz Nívea Stelmann e o ator Guilherme Berenguer foram os responsáveis por apresentar o evento, adicionando carisma e humor ao anunciar os vencedores enquanto os mesmos caminhavam até o palco.

A cerimônia de premiação é promovida pela empreendedora brasileira Marcilia Luzbet , residente em Nova York há mais de vinte anos, e atua como CEO da Luzbet Productions, organização responsável pela produção de espetáculos de renomados artistas brasileiros nos Estados Unidos, assim como pela premiação do Portuguese Brazilian Awards.

O propósito principal da cerimônia é homenagear e premiar os brasileiros e portugueses que se destacam em nível nacional e internacional em suas respectivas áreas. Todos os premiados são profissionais com trajetórias inspiradoras e bem-sucedidas, reconhecidos pelo seu mérito e pelos serviços prestados.

O Portuguese Brazilian Awards é reconhecido pela sua excelência e confiabilidade no meio da comunidade Brasileira e Portuguesa em Nova Iorque desde 2005. Cabe mencionar que essa premiação também foi realizada em outra ocasião em Paris, na França.

Neste evento, o prêmio era uma cópia da Estátua da Liberdade, e a cerimônia contou com a presença de profissionais dos setores Empresarial, Artístico, Jornalístico, Jurídico, Literário, Médico, Esportivo, Educacional, que foram recebidos com grande elegância e, em seguida, desfrutaram de um delicioso jantar à luz de velas, acompanhado de champanhe.

Dentre os premiados de prestígio, destaque para Aline Andrade Cohen , por sua notável atuação como corretora de imóveis, que lhe trouxe reconhecimento internacional e grande visibilidade na área do mercado imobiliário.

Aline Andrade realizou seu sonho de morar nos Estados Unidos e, como corretora de imóveis, paralegal e consultora financeira, possui mais de 13 anos de experiência (tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos), auxiliando clientes por meio de uma consultoria completa e personalizada. Seu trabalho garante soluções eficazes para que os clientes possam viver com tranquilidade nos Estados Unidos, desde a escolha da casa, passando pela legalização no país, até o planejamento financeiro e o processo imigratório.

Nascida em Mesquita, no Rio de Janeiro, Aline sempre aproveitou as oportunidades para viajar para a Flórida. Sempre dedicada a tudo o que se propôs a fazer, hoje é corretora de imóveis, paralegal e consultora financeira licenciada nos EUA, além de possuir residência permanente. O que mais a define é seu firme comprometimento com os valores de gentileza, integridade e honestidade. Aline é também uma pessoa muito dedicada à família, equilibrando seu tempo entre o trabalho, o marido e os filhos. Assim como na vida pessoal, onde realizou seu sonho e valoriza os momentos com quem ama, na vida profissional ela se dedica a ajudar outras famílias.

Como fundadora da Andrade Consulting LLC , Aline não atende apenas brasileiros, mas também diversos clientes de todo o mundo que desejam desfrutar dos melhores momentos nos Estados Unidos.

“Está hoje em Nova Iorque no Portuguese Brazillian Award sendo reconhecida pelo meu trabalho me fez relembrar muitos momentos desafiadores que enfrentei como imigrante, nova língua, cultura, estilo vida e saudade. Eu não só recomecei uma carreira como corretora de imóveis mas também, iniciei duas novas, é com muita alegria que hoje transformamos imigrantes brasileiros em cidadãos americanos” , declara Aline.

Para saber mais sobre a carreira da Especialista em Imóveis, basta acessar o Instagram @realtorbyaline

O post Sucesso Brasileiro: Aline Andrade Cohen recebe reconhecimento em luxuosa Premiação em Nova York apareceu primeiro em EGOBrazil .