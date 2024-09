Tiago Ghidotti Guilherme

A noite de ontem (03) foi especial para Guilherme & Benuto , que esgotaram ingressos da gravação do novo DVD “+Amor +Música” 15 dias antes. O público já sentia que este de fato seria o maior projeto da carreira, de um jeito único e em uma das principais casas, na Vibra São Paulo. Com um palco tecnológico, os irmãos surpreenderam já na abertura triunfal com um piano flutuante, ponte móvel e telões que se moviam de lugar.

”A gente planejou esse DVD com muita antecedência, é o maior da nossa carreira, o palco foi construído para passar a projeção de 4 ambientes diferentes, assim como o repertório” , comentou Benuto.

Além de um palco nunca visto antes, Guilherme & Benuto gravaram ao lado de Luan Santana, Ana Castela, Nattan, Menos É Mais e Matheus Fernandes . ”Convidamos artistas que admiramos demais, que sempre tivemos vontade de gravar, acreditamos que a vibe de todos são muito parecidas com a nossa em cima do palco. Estamos muito felizes com o convite aceito, cada música foi pensada na característica de cada um” , comenta Guilherme.

O projeto intitulado “ +Amor +Música ” é o 6° DVD da carreira de Guilherme & Benuto , e ao todo reservou 22 músicas inéditas, levando ao sertanejo arranjos do Violino (tocado por Benuto ) e do Piano (tocado por Guilherme ).

“Queremos passar não só no título, mas como em todas as músicas que compõem esse projeto, o nosso valor mais essencial e o que acreditamos ser mais importante, o amor do ser humano ao próximo, queremos compartilhar a paixão por uma vida cheia de amor, música e fé” , comentam Guilherme & Benuto .

