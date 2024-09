Renato Cipriano Nívea Stelmann e Guilherme Berenguer apresentam a 9ª edição da Premiação Portuguese Brazilian Awards em NY

Na noite desta segunda-feira, 02 de setembro, o Castle Hotel, mais conhecido como o Castelo de Caras, localizado em New York, nos Estados Unidos, foi palco para a 9ª edição da Premiação Portuguese Brazilian Awards, que contou com direito a tapete vermelho para os ilustres homenageados, em uma noite de gala e muito glamour.

A edição deste ano contou com a apresentação da atriz Nívea Stelmann e do ator Guilherme Berenguer , os quais deram um toque todo especial de carisma e bom humor ao anunciar o nome de todos os premiados enquanto se dirigiam até o palco.

A premiação é uma realização da empresária brasileira Marcilia Luzbet , que mora em New York há mais de duas décadas, e é a CEO da Luzbet Productions, empresa responsável por realizar shows de grandes artistas brasileiros nos Estados Unidos, assim como também a premiação do Portuguese Brazilian Awards.

O evento tem como principal objetivo reconhecer, valorizar e premiar os brasileiros e portugueses que se destacam em âmbito nacional ou internacional, em suas áreas de atuação. Todos os condecorados foram profissionais que possuem uma história de inspiração e sucesso, com devido reconhecimento pelo mérito e/ou serviços prestados.

O Portuguese Brazilian Awards é uma referência de profissionalismo e credibilidade na comunidade Brasileira e Portuguesa em New York desde 2005. Vale ressaltar que a premiação também já foi realizada em Paris, na França.

Nesta edição o troféu era uma réplica da Estátua da Liberdade, e o evento reuniu profissionais relacionados das áreas Empresarial, Artística, Jornalística, Jurídica, Literária, Médica, Esportiva, Educacional, os quais foram recepcionados com muito requinte e posterior um saboroso jantar a luz de velas, regado a champanhe.

Entre os honrados premiados, podemos destacar a cantora e compositora Luka , a qual no ano de 2003, lançou pela gravadora Sony Music o seu primeiro álbum, Porta Aberta, que estourou mundialmente com a canção “Tô Nem Aí”, fazendo da cantora um dos nomes brasileiros mais conhecidos no Brasil e no exterior, atingindo a vendagem de cerca de 500 mil cópias ao redor do mundo. E também foi homenageada a atriz Evelyn Montesano .

O evento contou com a presença do Harry Geithner , ator, diretor, cineasta (colombiano radicado nos EUA), além de ser CEO da Minority Arts and Media Foundation.

A Luzbet Productions já contratou e realizou shows de artistas como Alexandre Pires, Zezé de Camargo & Luciano, Alcione, Fernando e Sorocaba, Daniel, Eduardo Costa, Leonardo, Zé Felipe, Alok, Victor & Léo, Marcos & Belutti, Jorge Aragão, Alcione, Trio Parada Dura, Péricles, Thiaguinho, Édson & Hudson, Mato Grosso e Mathias, entre tantos outros.

