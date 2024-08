Foto: Divulgacao Rota Sul: Cinco entregadores viajam mais de 4 mil quilômetros para retratar os desafios da categoria

A segunda etapa do projeto Rota Brasil, uma iniciativa que reúne quatro entregadores e uma entregadora em uma jornada pelo país, retorna para casa com mais de cem entrevistas na bagagem.

Com início em 10 de agosto, o projeto teve como missão percorrer nove cidades dos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, incluindo a cidade de Campinas, para ouvir colegas de profissão e conhecer de perto as particularidades e os desafios do trabalho de entrega por aplicativo nessas regiões.

A iniciativa, que é apoiada pelo iFood e pela Trampay é uma continuação do Rota 9, que começou em maio e, inicialmente, tinha como objetivo passar por nove estados do Sudeste e do Nordeste.

No entanto, a jornada acabou sendo ampliada, alcançando 13 estados e ouvindo mais de 200 entregadores ao longo de quase 10 mil quilômetros.

Nesta nova fase, os integrantes, conhecidos nas redes sociais como Ralf MT, Grasi Motovlog, Dinho Motoboy, Roseno Aventuras, e Marcelo Castelli, compartilharam as histórias dos entregadores entrevistados diariamente em suas redes. A iniciativa, que ganhou grande engajamento, ouviu os trabalhadores, além de levantar as principais demandas da categoria.

A viagem, que começou no dia 10 de agosto em Curitiba, teve como destino final a cidade de Campinas, em 29 de agosto. Durante todo o percurso, as entrevistas são realizadas em locais de encontro de entregadores, além de pontos de apoio do iFood, onde os trabalhadores têm compartilhado suas experiências sobre o cotidiano, os desafios e suas expectativas em relação à regulamentação da profissão.

O projeto traz um formato inovador, com resumos diários no estilo “reality show”, publicados no perfil “Da Cozinha pro Corre”, mostrando tanto as entrevistas quanto os bastidores da viagem. O grupo viajou em média a 65 km/h, até alcançar o próximo destino, mantendo a missão de escutar e dar visibilidade à realidade dos entregadores por aplicativo no Brasil.

“Quando começamos o Rota 9, nossa ideia era dar voz aos entregadores, entender o dia a dia deles e levar essas histórias para o Brasil todo. Tivemos uma recepção muito boa na primeira etapa, mas a galera de outros lugares começou a pedir pela nossa presença e foi aí que surgiu o Rota Sul, para dar voz aos entregadores do sul do Brasil”, conta Ralf MT.

“Para mim, essa viagem é sobre dar destaque para os entregadores brasileiros e conectar esses trabalhadores com as plataformas. A gente acredita que só com diálogo vamos conseguir alcançar melhorias que sejam justas, que respeitem a autonomia do nosso trabalho e garantam os nossos direitos. Nós fazemos o Brasil rodar”, completa Grasi.

Conheça os influenciadores participantes:

Ralf Alexandre | Ralf MT – @ralf_mt

Ralf Alexandre Campos Elisiário é do Rio de Janeiro e uma das vozes mais ativas da categoria, como parte do movimento “Aliança Nacional dos Entregadores por Aplicativos”, que busca organizar os entregadores e reivindicar seus direitos.

Seu canal no YouTube, que tem quase 50 mil inscritos, traz conteúdo focado em motociclismo, aplicativos de entregas e mobilidade.

Grasiella Pacheco | Grasi Motovlog – @grasi_motovlog

Grasi começou como biker e hoje trabalha com entregas de moto no Rio de Janeiro. Ama o que faz e diz que rodar sobre duas rodas é terapia. Sabe tudo de mecânica e nas redes sociais posta conteúdo sobre a experiência das mulheres no delivery.

Um dos momentos mais emblemáticos do dia a dia de trabalho foi quando fez uma entrega ao vivo na Cazé TV.

Carlos de Sousa | Dinho Motoboy – @dinhomotoboy

Dinho trabalha com delivery em São Paulo. Em seu canal no YouTube, que tem mais de 30 mil inscritos, ele fala sobre diversos aspectos do trabalho de entregador, com foco especial nos aplicativos de entregas.

Lá, ele conta os segredos para maximizar os ganhos, manter a segurança nas ruas e garantir que cada entrega seja uma experiência incrível.

Pedro Roseno | Roseno Aventuras – @roseno.aventuras

Pedro Roseno é natural de Poço Redondo, Sergipe. No canal com mais de 48 mil inscritos no YouTube, posta vídeos sobre sua rotina como entregador de aplicativo, o que faz algumas noites por semana.

No conteúdo, mostra seu trajeto, dá dicas sobre o serviço e exibe seus ganhos por hora.

Marcelo Castelli | @marcelocastellioficial

Castelli é de Campo Grande, Zona Oeste do Rio de Janeiro e concentra mais de 119 mil inscritos no seu canal de YouTube, onde conta histórias, compartilha informações sobre os aplicativos, dicas de planejamento financeiro e macetes para facilitar o dia a dia dos entregadores.

