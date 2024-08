Tiago Ghidotti Com ingressos esgotados, edição do Churrasco OnFire, de Fernando e Sorocaba, encanta SP

O Churrasco On Fire , maior evento gastronômico da dupla Fernando e Sorocaba ao ar livre do Brasil, desembarcou em São Paulo, no Parque Villa-Lobos, no último sábado. Com ingressos esgotados, o evento exclusivo da dupla Fernando e Sorocaba contou com uma atmosfera vibrante em uma tarde que uniu churrasco, muita música, surpresas e entretenimento.

Destaque para o open churras premium comandado pelo Team On Fire . Mais de 250 especialistas em churrasco prepararam uma seleção excepcional de cortes nobres e acompanhamentos, totalizando mais de quatro toneladas e meia de proteína.

Para o Churrasco On Fire em São Paulo, a dupla escolheu, pela primeira vez, entrar no palco dirigindo a Nova Ford Ranger Raptor , elevando ainda mais a energia do público. O show especial, com três horas de duração, contou com um repertório inédito para o evento.

Fernando preparou, em cima do palco, o seu famoso arroz carreteiro, e Sorocaba surpreendeu os fãs ao aparecer no meio do público com a sua Ford Ranger Raptor, proporcionando um momento especial de interação e muita música.

“Foi um sonho realizado trazer o Churrasco On Fire para São Paulo. Ver a reação calorosa dos fãs no Parque Villa-Lobos, desfrutando não apenas da música, mas também da experiência única do nosso open churras, foi inesquecível. Amamos cada momento e estamos felizes em compartilhar essa tarde especial com todos os presentes”, destacaram Fernando e Sorocaba .

A cantora Fiorella , apadrinhada pela dupla Fernando e Sorocaba , fez uma participação especial no Churrasco On Fire . Com apenas 15 anos, a jovem paraguaia encantou o público com sua voz poderosa e talento promissor.

“É sempre uma honra e uma emoção muito grande poder cantar ao lado de Fernando e Sorocaba , ainda mais participando desse evento grandioso que é o Churrasco On Fire . O público trouxe uma energia especial, pude cantar algumas músicas minhas, além da nossa parceria ‘Laça Nóis’, e acabei laçando eles no palco. Foi muito divertido”, conta Fiorella.

Além da sinergia entre a música e o churrasco, o evento contou com a produção da Agência T , responsável pela organização de grandes eventos no Brasil e atuante na área de Live Marketing. Foram mais de 10 ativações de marcas e serviços gratuitos no Espaço Beleza, proporcionando momentos de relaxamento e preparação para uma tarde memorável. A estrutura do open churras incluiu estações dedicadas a diversos cortes de carne, acompanhamentos variados e sobremesas, garantindo uma experiência completa para os presentes.

“Sempre soubemos que o Churrasco On Fire combinava demais com a capital paulista, mas no sábado tivemos ainda mais certeza. Foi um evento completo com experiências para toda a família. Estamos ansiosos e já pensando na possibilidade de uma segunda edição por aqui”, conta Guilherme Zuccolotto , Diretor da Agência T.

Como embaixadores da Ford, Fernando e Sorocaba surpreenderam o público com um car display exclusivo durante o Churrasco On Fire . Os presentes puderam conhecer de perto as picapes da Ford em um espaço que proporcionou uma imersão completa no universo da marca. O público explorou os veículos, registrou momentos especiais com fotos e vídeos e se conectou ainda mais com a experiência proposta pelo evento.

O Churrasco On Fire em São Paulo ofereceu muito mais do que um simples encontro gastronômico. Desde o impactante pórtico de entrada até os espaços instagramáveis e a exclusiva “máquina do churrasco” — uma carreta gourmet com mais de 22 metros de comprimento criada por Fernando e Sorocaba — tudo foi pensado para proporcionar uma experiência inesquecível. Projetada com precisão, a carreta abriga uma série de equipamentos essenciais para o preparo do churrasco, como pit smokers, grelhas e fornos combinados, garantindo não apenas a perfeição dos cortes, mas também uma variedade de sabores que tornaram a experiência gastronômica ainda mais especial para o público presente.

A turnê nacional do Churrasco On Fire promete levar essa experiência única para mais cidades, consolidando o evento como um dos maiores e mais impactantes do Brasil. As próximas edições do Churrasco On Fire já estão confirmadas:

– 31 de agosto – Guaxupé/MG

– 14 de setembro – Três Lagoas/MS

– 21 de setembro – Paranavaí/PR

– 28 de setembro – Piracicaba/SP

– 5 de outubro – Curitiba/PR

