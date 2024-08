Tiago Ghidotti Vanessa Lopes brilha no Baile do BB com vestido de swarovski, assinado por Eduardo Amarante

O talentoso estilista mineiro Eduardo Amarante , capricorniano de alma dedicada, acaba de lançar seu ateliê exclusivo voltado para noivas e eventos especiais

O look que Vanessa Lopes desfila neste sábado (24/8) no Baile do BB, cujo tema é “The Black and White Couture Ball,” marca o início de uma nova fase na carreira de Eduardo. Adornado com 180 mil cristais swarovski, o vestido é uma verdadeira obra de arte, refletindo o compromisso do estilista com a inovação e a tradição, e trazendo à tona o melhor da moda mineira para os holofotes nacionais.

Com a inauguração de seu ateliê, Eduardo oferece ao público criações exclusivas que demonstram sua paixão pela alta costura e pela personalização. Cada peça é uma expressão de seu olhar apurado para detalhes, agora acessível para quem busca exclusividade em momentos especiais.

Reforçando seu compromisso social, Eduardo e Vanessa doarão o vestido avaliado em 200 mil reais usado por ela à IKMR, uma instituição que apoia crianças refugiadas no Brasil. Este gesto sublinha a responsabilidade social do estilista, ao mesmo tempo em que consolida seu nome no cenário da moda brasileira.

O ateliê de Eduardo Amarante já se posiciona como destino obrigatório para quem valoriza sofisticação e originalidade em cada detalhe. Com essa nova empreitada, o estilista mineiro eleva o conceito de moda personalizada a um novo patamar, conquistando espaço entre os maiores nomes do setor.

