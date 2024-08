CI Divulgação João Guilherme Fonseca brilha no 52º Festival de Cinema de Gramado com o Curta “Maputo”

Com apenas 16 anos, o talentoso ator João Guilherme Fonseca já conquistou um lugar de destaque na cena artística brasileira. Recentemente, ele marcou presença no 52º Festival de Cinema de Gramado, no Rio Grande do Sul, onde seu trabalho foi reconhecido com grande aclamação. João, que já possui um currículo impressionante com atuações em televisão e cinema, continua a surpreender o público e a crítica com sua dedicação e talento.

No Festival de Gramado, João Guilherme participou da exibição do curta-metragem “Maputo” , no qual interpretou o personagem Gude . A produção, dirigida por Lucas Abrahão , foi um sucesso absoluto, arrecadando quatro prêmios na premiação do último dia do festival. Entre os prêmios recebidos, destacam-se dois Kikitos de Ouro: um de Melhor Direção de Arte e outro de Melhor Diretor. Além disso, “Maputo” recebeu uma menção honrosa pelo elenco infantil, destacando a poderosa mensagem sobre a “crueldade” humana desde a infância. O curta também foi premiado pelo Canal Brasil, o que garantiu sua exibição na televisão.

“Maputo” , filmado em São Paulo, conta a história de Tatu , um menino levado por três crianças mais velhas a acreditar que, se superar certos desafios, se tornará um Maputo, alguém com a habilidade de controlar o vento. Determinado a atingir essa transformação, Tatu enfrenta tarefas que se tornam cada vez mais perigosas. O elenco do curta é composto por J oão Guilherme Fonseca, Leonardo Lovantino, Kimberlly Martins e Francisco Cabral, sob a direção de Lucas Abrahão.

Sobre sua experiência no festival, João Guilherme declarou: “Gramado é incrível. Sem dúvidas, uma das cidades mais bonitas que eu já conheci. Apesar do frio, aproveitei demais tudo que a cidade me oferecia e principalmente o Festival de Gramado. Foi simplesmente incrível! Me encontrei com vários artistas nos quais admiro e até tirei uma foto com um ator que sou muito fã, Gabriel Leone. Além disso, assisti em primeira mão diversos filmes que ainda irão estrear nos cinemas. Também pude me assistir pela primeira vez nas telonas de cinema.”

João também aproveitou sua estadia em Gramado para turistar pela cidade ao lado de seu avô materno, que o acompanhou durante toda a viagem. Juntos, exploraram as belezas locais, tornando a experiência ainda mais especial.

Além de seu sucesso em Gramado, João Guilherme continua no elencoda peça “O Que Vamos Fazer?”, no Rio de Janeiro. Sua tejetória profissional, inclui papéis marcantes em novelas como “Gênesis”, “Amor de Mãe” e “O Rico e Lázaro”. João está apenas começando a explorar o vasto horizonte de sua carreira artística.

O reconhecimento em Gramado é apenas mais um marco em sua promissora carreira, reafirmando que João Guilherme Fonseca é um dos jovens talentos mais promissores do Brasil.

