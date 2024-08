Colaboração para EGOBrazil Família de Marília Mendonça quebra o silêncio e desmente cancelamento de especial pela Globo

No último domingo (25), a família de Marília Mendonça se pronunciou sobre os rumores de que a Globo teria cancelado a produção do “ Som Brasil ” em homenagem à cantora devido a divergências sobre os convidados.

De acordo com as informações, o cancelamento ocorreu porque os produtores enfrentaram dificuldades para negociar quem faria participações e depoimentos no programa.

Houve relatos de que a família de Marília Mendonça teria vetado a participação de Maiara e Maraisa , enquanto a emissora considerava as irmãs fundamentais para a homenagem. Em nota, os familiares negaram terem sido procurados pela emissora para discutir a questão.

Este incidente aconteceu logo após o anúncio do line-up do show em tributo a Marília , “ This Is Marília Mendonça – Um Show Para Cantar Junto “, que será realizado no dia 5 de outubro no Allianz Parque , em São Paulo. Fãs notaram a ausência de Henrique e Juliano , assim como de Maiara e Maraisa, que eram grandes amigos da cantora.

Além disso, internautas especularam sobre um possível desentendimento entre a dupla e João Gustavo , irmão de Marília , após ele deixar de seguir as irmãs nas redes sociais. João se manifestou sobre o assunto, afirmando que Maiara e Maraisa estavam inicialmente confirmadas, mas desistiram de participar do tributo.

Em comunicado divulgado após a notícia, a família da cantora destacou que qualquer homenagem é importante para manter vivo o legado de Marília Mendonça .

Leia a íntegra:

“Em resposta às matérias apresentadas hoje sobre uma suposta ‘não autorização’ da família para a realização de um programa na Globo ou a respeito de possíveis convidados para uma homenagem à Marília Mendonça, informamos que essas notícias são INVERÍDICAS.

A família NUNCA foi procurada pela Globo ou pela produção do programa mencionado.

A família agradece o carinho e toda homenagem em nome da Marília Mendonça e reforçam a importância disso para a manutenção do LEGADO da nossa eterna rainha”.