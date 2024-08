Eryck Patryck Zezé Di Camargo, Luciano e Luan Santana fazem história na Festa do Peão de Barretos

No universo do Showbusiness, a lineup (ordem com os nomes dos artistas que vão se apresentar) é o que mais traduz o êxito dos eventos. Pela expectativa criada já na abertura de venda dos ingressos, esgotados em poucos dias, a noite de ontem (23/8) define bem o sucesso da 69 edição da Festa do Peão de Barretos .

Começando por Zezé Di Camargo e Luciano , às 23h, tendo o coro de todo o público da arena em “No dia em que saí de Casa”, seguido pelo fenomenal Luan Santana , o que se viu foi uma plateia em êxtase com os astros performáticos. A dupla goiana e o cantor sul-mato-grossense protagonizaram uma noite memorável, com hits e apresentações históricas, no palco Estádio.

A força do sertanejo

Com o show da turnê “Novos Tempos”, Zezé Di Camargo e Luciano abriram a noite de sexta em Barretos, apresentando repertório com sucessos consagrados e, literalmente, na boca do povo. Já no início, com “No dia que eu saí de casa”, a plateia fez coro e se emocionou com a entrada dos irmãos, abraçados e em sintonia com o público.

Durante quase duas horas, eles entoaram clássicos que marcaram os 33 anos de trajetória da dupla. A saber: “Saudade Bandida” , “ Fera Mansa” , “Sonho De Amor” , “Dou a Vida Por Um Beijo” , “Você Vai Ver” , “Vivendo Por Você” , “Toma Juízo / Preciso Ser Amado” , “Tarde Demais” , “Tão Linda e Tão Louca” , “Como um Anjo” , “Pra não Pensar em Você” , “Estrada da Vida / Do Outro Lado da Cidade” , “ Dois Corações e Uma História” , “Sem Medo de Ser Feliz” , “Me Leva pra Casa” , “A Ferro e Fogo” , “Menina Veneno” , “Na Hora H” , “É o Amor” , “Flores em Vida” e Mexe que é Bom”. Foi nesse momento, inclusive, que eles ficaram mais perto dos fãs ao cantarem no palco da Deezer, no centro da arena, os versos de “fim de semana de novo, eu tô no meio do povo na maior curtição. Aqui só tem alegria/

Eu gosto dessa folia/Essa é minha paixão…”.

Os dois filhos de Francisco deixam a sua marca a cada show pela interação impar com o público. “Sou muito grato a Barretos por ter sempre nos recebido com tanto carinho e respeito, por parte da organização e da plateia”, afirmou Luciano . Zezé Di Camargo destacou a importância da Festa de Peão para o sertanejo. “Aqui é o evento com maior número de pessoas com chapéu entre todos do gênero. Esta festa é gigante e importante para todos os artistas”, enfatizou

Aliás, foi em Barretos que a segunda atração da noite, Luan Santana , teve o seu talento enaltecido há 16 anos. “Lembro com gratidão da primeira vez que estive aqui, momento inesquecível na minha carreira. E aí, Barretos, tudo bem com vocês? Que coisa linda estar de volta. Vocês não imaginam o prazer que é subir nesse palco, estar aqui com vocês nesse show, que comemoro 17 anos de carreira. Uma coisa que aprendi sobre o amor é que o amor é que você ou ama pra porra ou porra. E eu amo demais vocês”, declarou, sendo aplaudido durante efeito de fogos de artifícios, destacando a grandiosidade de seu espetáculo.

Luan Santana como sempre inovou, entrando por meio de uma plataforma suspensa. A apresentação performática encantou arena e camarote, comprovando que Barretos é palco de popstar.

O brilhante show foi marcado pelo lançamento de “ Clone ”, nova música de trabalho do cantor que foi lançada um dia antes de sua apresentação em Barretos.

Além do novo hit, Luan Santana reviveu sucessos do início de carreira e os novos que marcam a sua consagração no cenário da música no Brasil.

Eis o repertório que contou com o coro uníssono da plateia:“Meio Termo”, “Acordando o Prédio”, “Ambiente Errado”, “Vingança”, “Eu Você o Mar e Ela”, “Sou Sentimento”, “Clone,” “Erro Planejado”, “Coração Cigano”, “Mulher Segura”, “Chuva de Arroz”, “Água com Açúcar”, “As Lembranças Vão na Mala”, “Incondicional”, “Um Beijo” , “Cê Topa”, “Meteoro”, “Você Não Sabe o Que é Amor”, “Sinais”, “Amar Não é Pecado”, “Te Esperando”, “Escreve Aí”, “DeJavu” e “Tudo que Você Quiser.”

Que Barretos continue sendo a grande festa de peão, dos rodeios, dos cantores e do público apaixonado por boa música, grandes shows e pelo sertanejo!

