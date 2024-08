Colaboração para EGOBrazil Wanessa divide o palco com Diego Martins e reforça a paixão por Dado Dolabella

Wanessa Camargo e Dado Dolabella voltaram a ser o centro das atenções no sábado, 24 de agosto. Após três meses da reconciliação, o casal mostrou que a relação está, antes de mais nada, mais sólida do que nunca durante um evento em São Paulo.

Na ocasião, Wanessa participou do show “Será Q Abre”, de Diego Martins na Barra Funda, na Zona Norte de São Paulo. A artista aproveitou os bastidores para trocar carinhos e beijos com Dado , de quem teve uma breve separação logo após deixar o BBB.

Wanessa e Dado começaram a namorar nos anos 2000, e o relacionamento logo se tornou alvo da mídia. Em 2002, ocorreu o primeiro término, mas o casal se reconciliou no ano seguinte. No entanto, a relação passou por mais um rompimento. Em 2007, Wanessa começou a namorar Marcos Buaiz , com quem casou e teve filhos.

Wanessa e Dado Dolabella redescobrem o amor

A reconciliação entre Wanessa e Dado aconteceu depois que a cantora anunciou a separação de Marcos Buaiz em maio de 2022. Essa retomada do relacionamento ocorreu quase duas décadas após o fim do conturbado namoro que marcou o início dos anos 2000 para os dois. Wanessa e Dado enfrentaram desafios, mas agora parecem mais conectados do que nunca.

O reencontro de Wanessa e Dado em 2022 marcou um novo capítulo na vida dos dois, mostrando sobretudo que o amor pode superar as adversidades. Eles retomaram a relação depois que a cantora deixou o confinamento do “Big Brother Brasil 24”, demonstrando que o tempo e as circunstâncias podem fortalecer os sentimentos.

Sensualizando – Foto: Clayton Felizardo/ Brazil News Diego fica irreconhecível montado! – Foto: Clayton Felizardo/ Brazil News Trava nessa beleza – Foto: Clayton Felizardo/ Brazil News Diego Martins e Wanessa Camargo arrasaram – Foto: Clayton Felizardo/ Brazil News Que performance! – Foto: Clayton Felizardo/ Brazil News Tudo! – Foto: Clayton Felizardo/ Brazil News Gata! – Foto: Clayton Felizardo/ Brazil News Wanessa estava pleníssima – Foto: Clayton Felizardo/ Brazil News

O post Wanessa divide o palco com Diego Martins e reforça a paixão por Dado Dolabella apareceu primeiro em EGOBrazil .