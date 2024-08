Luan Santana revela que já sabe sexo do primeiro filho: “Muito Feliz” Luan Santana está vivendo uma nova fase em sua vida com a espera do primeiro filho, fruto do relacionamento com Jade Magalhães. Em rapida entrevista à Band FM, o cantor disse que já sabe o sexo do bebê, mas que não vai revelar por enquanto. “Estou muito feliz com tudo que está acontecendo na minha […]O post Luan Santana revela que já sabe sexo do primeiro filho: “Muito Feliz” apareceu primeiro em EGOBrazil.

