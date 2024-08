Maraisa se empolga durante o show e acaba esquecendo de fingir que toca piano no Farraial No último final de semana, Maraisa, da dupla com Maiara, protagonizou um momento inusitado durante o Farraial. A cantora, que já afirmou não tocar o piano ao vivo em determinada parte do show, mas simular ao som de playback, esqueceu de voltar ao palco para a simulação. Maraisa estava tão empolgada interagindo com o público […]O post Maraisa se empolga durante o show e acaba esquecendo de fingir que toca piano no Farraial apareceu primeiro em EGOBrazil.

Maraisa se empolga durante o show e acaba esquecendo de fingir que toca piano no Farraial