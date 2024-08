Priscilla GraVuni Chaline Grazik, a vidente das estrelas, lança sua autobiografia em Florianópolis

Florianópolis se prepara para um dos lançamentos literários mais aguardados do ano. No dia 1º de setembro de 2024, a vidente Chaline Grazik, conhecida como a “Vidente das Estrelas”, lançará sua autobiografia “Meu Eu em Mim – No Véu das Vidências” em um evento exclusivo na cidade.

Chaline, que ganhou notoriedade por suas previsões assertivas e sua profunda conexão com o mundo espiritual, compartilha pela primeira vez os detalhes de sua trajetória em um livro que promete inspirar e emocionar.

Em “Meu Eu em Mim – No Véu das Vidências”, ela nos convida a acompanhar sua jornada de autodescoberta e crescimento espiritual. Chaline narra como foi tocada pelo chamado espiritual desde os primeiros sinais, revelando momentos de transformação que a levaram a se tornar uma das videntes mais respeitadas do país. Seu livro é mais do que um relato de vida; é uma reflexão sobre o poder da intuição, da fé e da ética em sua profissão.

Trecho da obra:

“Escrever um livro é como dar forma a um personagem. Agora, se esse personagem sou eu, torna-se um pouco mais desafiador. No entanto, quis mostrar para vocês, eu, Chaline Grazik, por inteiro, narrando em cada uma dessas páginas da minha vida, desde uma mulher simples até me tornar um fenômeno da vidência.”

“Quando decidi escrever este livro, pensei em várias maneiras de começar. Decidi iniciar como eu mesma sou. Imaginem-me sorrindo agora, com os dedos calejados de responder, às vezes, quase mil mensagens por dia. E ainda assim, escrevi 293 páginas para vocês. Estou agora sentada no meu escritório, madrugada adentro, narrando sobre minha própria vida. “Deus escreve certo por linhas tortas”, e eu também escreverei…”

“Esta menina é filha de Moisés Sidney de Chaves e Márcia Grazik. Recordo-me de, desde pequena, ser muito apegada a Deus, já que meu pai, Moisés, era evangélico e seguíamos os passos de toda a família. Minha vozinha, Dona Alaides, que está me ajudando neste livro, sempre me apoiou. Ela era muito assídua na religião e sua fé me inspirou. Quero enfatizar que aceito todas as religiões que cultuam o nosso Pai Celestial.”

O evento de lançamento em Florianópolis será uma oportunidade especial para fãs, curiosos e admiradores conhecerem Chaline, ouvirem suas experiências e adquirirem um exemplar autografado de seu livro. Além disso, ela fará uma palestra e conduzirá uma sessão de reike, oferecendo aos presentes uma experiência única.

Não perca a chance de participar deste evento inesquecível, que ocorrerá em Florianópolis no dia 1º de setembro de 2024. Prepare-se para mergulhar no universo de uma das videntes mais renomadas do Brasil.

