Ana Castela, a Boiadeira, encanta fãs com performance vibrante na Festa do Peão de Tietê

Na última quinta (22), a talentosa Boiadeira brilhou intensamente no palco da renomada Festa do Peão de Tietê . Com uma performance repleta de vitalidade e uma presença de palco cativante, Ana Castela conquistou os corações dos presentes, proporcionando momentos inesquecíveis.

Desde o início do espetáculo, Ana Castela demonstrou seu domínio sobre o repertório sertanejo, mesclando clássicos do gênero com interpretações pessoais que ressaltaram sua autenticidade e paixão pela música. Sua voz potente e interpretações emocionantes envolveram a plateia, criando uma atmosfera de confraternização e alegria.

O carisma natural de Ana Castela foi um dos destaques da noite. Sua interação com o público, aliada à energia contagiante, fez com que todos se sentissem parte do espetáculo. Danças animadas, sorrisos e aplausos constantes evidenciaram o sucesso da apresentação.

A participação de Ana Castela na Festa do Peão de Tietê reforça sua posição como uma das principais artistas do cenário sertanejo contemporâneo. Com performances memoráveis e uma conexão genuína com o público, ela continua a conquistar admiradores e a consolidar sua carreira no meio musical.

Na última quarta-feira (21), a cantora Ana Castela foi nomeada embaixadora da 70ª edição da F esta do Peão de Boiadeiro de Barretos para 2025 . O título foi transferido pela dupla César Menotti & Fabiano durante sua apresentação na arena do Barretão, marcando um momento especial na história do evento

