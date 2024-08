Tiago Ghidotti Rodeio Itu espera receber até 120 mil pessoas em quatro dias

Rodeio Itu ocorrerá nos dias 06, 07, 13 e 14 de setembro, na Arena Itu, a cerca de 80 km de São Paulo

Com uma line-up de tirar o fôlego, o Rodeio Itu Festival contará com a presença inédita de Luísa Sonza, uma das maiores estrelas da música brasileira, na sua primeira apresentação em um festival sertanejo. Além dela, grandes nomes subirão ao palco, como Ana Castela, Zé Neto & Cristiano, Jorge & Mateus, Luan Santana, Victor & Leo, Dennis, Munhoz & Mariano e Bruninho & Davi. A expectativa é de reunir até 120 mil pessoas em quatro dias de festa.

O evento, que faz parte do calendário de eventos do Estado de São Paulo, será realizado nos dias 06, 07, 13 e 14 de setembro, na Arena Itu, localizada no município de Itu, a cerca de 80 km de São Paulo.

Em sua 16ª edição, o festival terá, ainda, provas equestres, brinquedos, atrações e a tradicional praça de alimentação, recheada de opções para todos os gostos.

O CEO da NLN Eventos e idealizador do festival, Herculano Neto, explica que a curadoria musical da 16ª edição teve como objetivo atender ao eclético público que, tradicionalmente, viaja de diversas regiões do Estado – e até do país – para participar do festival. “Trata-se de um dos eventos mais emblemáticos do calendário cultural de São Paulo, que, neste ano, contará com novidades em estrutura. O festival está cada vez maior e melhor, com música e estrutura de qualidade”, comenta.

Os ingressos para o Rodeio Itu Festival 2024 já estão disponíveis.

Programação

06.09 – Jorge & Mateus, Dennis e Luiz Miguel & Daniel (Sexta, véspera de feriado nacional)

07.09 – Ana Castela, Munhoz & Mariano e Bruninho & Davi (Sábado, feriado nacional)

13.09 – Zé Neto & Cristiano e Luan Santana (Sexta)

14.09 – Victor & Leo, Luísa Sonza e Mariana & Mateus (Sábado)

Serviço

www.rodeioitu.com.br

Tik Tok, Instagram, Facebook, Youtube: @rodeioitu

11.2429-1414 / 11.98163-4820 (WhatsApp)

