Colaboração para EGOBrazil Marcos Mion homenageia esposa em aniversário: ‘Minha pessoa favorita’

Suzana Gullo completou 48 anos, nesta quarta-feira (21) e ganhou homenagem do marido, Marcos Mion , com quem é casada desde 2005 e tem três filhos. O apresentador do Caldeirão escreveu uma mensagem emotiva para a esposa, relembrando de momentos ao lado dela e expressando o grande amor que sente pela família que construíram juntos.

“Parabéns, Nena! Você é meu lugar favorito! Minha pessoa favorita! Meu sentimento favorito! Meu momento favorito! A pessoa mais incrível que já conheci, a mulher mais linda que já vi. Minha grande parceira da vida… Minha felicidade não existe sem você! Você é onde tudo começa, minha força matriz, minha pilastra! Desde sempre e para sempre! Nós somos ‘Everlasting Love’ (‘Amor Eterno’, em português)!”, escreveu o apresentador.

Casados há quase 20 anos, Marcos e Suzana são pais de Romeo , o primogênito de 19 anos, Donatella , de 15 anos, e Stefano , de 13 anos. Enquanto os mais novos tem uma vida bastante discreta, com raras aparições nas redes sociais, Romeo costuma aparecer mais, principalmente no perfil do pai. O rapaz é autista, o que fez com que o apresentador e a esposa abraçassem a causa de outras pessoas com a condição.

O post Marcos Mion homenageia esposa em aniversário: ‘Minha pessoa favorita’ apareceu primeiro em EGOBrazil .