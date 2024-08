Tiago Ghidotti Karinah acompanha primeira pré-seleção do Bolshoi Brasil na Vila Olímpica da Mangueira

Em um dia de grande expectativa, Karinah , madrinha do Programa Social “Mangueira do Futuro”, esteve presente na Vila Olímpica da Mangueira, em São Francisco Xavier, Rio de Janeiro, para acompanhar a primeira pré-seleção do Bolshoi Brasil .

O evento, realizado em uma das áreas mais emblemáticas da cidade, trouxe uma oportunidade única para jovens talentos do ballet demonstrarem suas habilidades e aspirações.

A presença de Karinah, com seu compromisso e dedicação ao programa social, destacou o impacto positivo que iniciativas como a “Mangueira do Futuro” têm na vida dos jovens da comunidade. A pré-seleção foi marcada por momentos de emoção e esperança, com os participantes ansiosos por uma chance de brilhar no cenário do ballet nacional.

“Será a primeira vez que crianças e adolescentes do Programa Social da Mangueira terão a oportunidade de concorrer para uma das escolas mais tradicionais do balé mundial. Fico muito feliz em poder proporcionar essa conquista.

Vou acompanhar de perto a pré-seleção e tenho certeza que a comunidade estará em peso”, comemora Karinah , madrinha do Programa Social e responsável por trazer as audições para o projeto.

Karinah também destacou a importância deste evento para a formação e desenvolvimento dos jovens talentos da comunidade, reafirmando seu compromisso com o sucesso e crescimento do Programa Social “Mangueira do Futuro”.

