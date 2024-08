Tiago Ghidotti Fiorella lança primeiro EP de “Meio Cidade, Meio Interior”

A espera chegou ao fim! Depois do sucesso de “Faz Um Favorzão”, que já acumula mais de 7 milhões de streams em menos de um mês do seu lançamento, agora Fiorella disponibiliza o primeiro EP do seu projeto “Meio Cidade, Meio Interior”. “Espontânea Saudade”, a faixa foco deste lançamento, chega em um compilado junto com mais 4 músicas, que ficam disponíveis nesta quinta-feira (22) às 21h em todas as plataformas de áudio. Seu videoclipe chega no Youtube no dia 23 às 12h e as demais seguem um cronograma de lançamento. Confira abaixo.

Muito feliz com tudo que vem acontecendo em sua carreira, Fiorella comenta: “ Chegou a hora de disponibilizar mais 5 músicas desse projeto que ficou incrível! Isso é tudo o que eu sempre sonhei, foi tudo feito com muito carinho e estou muito feliz que o público está abraçando minhas músicas. Neste primeiro EP, em uma das faixas, ainda tem a participação do Fernando, meu “casquinha de bala”, onde regravamos uma música de Fernando e Sorocaba na versão cúmbia, e tenho certeza que vocês vão curtir muito”.

A faixa, que foi composta por Sorocaba, Ray Ferrari, Thiago Marcelo e Heitor Moreira, conta em seus versos a história de um casal que terminou, mas que o eu lírico ainda não conseguiu seguir sua vida. Conversando com sua amada todo dia e curtindo tudo que posta, ela se sente muito “presa” a ele e não consegue esquecê-lo.

“Meio Cidade, Meio Interior” foi registrado em junho deste ano no Estúdio Hangar, em São Paulo. Fiorella cantou 19 faixas, entre elas 13 inéditas e 6 regravações, e ainda contou com um grande time por trás de toda produção: Fernando Zor e Ray Ferrari ficaram responsáveis pela produção musical, Gui Dalzoto assinou a direção de vídeo e o cenário foi criado pela Camelão Cenografia.

CRONOGRAMA YOUTUBE

22/08 às 12h – Espontânea Saudade

29/08 às 12h – Beijo Misturado

05/09 às 12h – Labiazinha

12/09 às 12h – Solta Pra Vêr

19/09 às 12h – Gaveta feat. Fernando Zor

