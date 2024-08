Tiago Ghidotti Diego e Arnaldo gravaram DVD inédito no Villa Country com convidados

Na noite desta quarta-feira, 22 de agosto, o renomado Villa Country , em São Paulo, foi palco de uma apresentação marcante para os fãs de sertanejo. A icônica dupla Diego e Arnaldo realizou a gravação de seu mais novo DVD, prometendo um espetáculo recheado de emoções e muita música boa.

O evento contou com a presença de uma plateia animada e de um time de convidados especiais que deu um brilho ainda mais especial à noite. Entre as estrelas do sertanejo que subiram ao palco ao lado dos anfitriões estavam Murilo Huff , conhecido por seus hits emocionantes, e Mari Fernandes , cuja energia contagiante fez a plateia vibrar.

A festa não parou por aí. A tradicional dupla Gian e Giovani , famosa por seu impacto no gênero sertanejo também marcaram presença. E para completar o time de convidados, Bruno César e Rodrigo trouxeram seu talento inconfundível, e o agroboy Luan Pereira trouxe uma dose extra de carisma e simpatia ao evento.

A gravação do DVD foi um verdadeiro show de estrelas e talentos, e o público pôde testemunhar a química e a harmonia entre Diego e Arnaldo e seus convidados. Com um repertório que promete ser um sucesso, o DVD é aguardado com grande expectativa pelos fãs da dupla e pelos amantes do sertanejo.

A noite no Villa Country ficará para a história como um dos momentos mais brilhantes do cenário musical sertanejo, marcando um capítulo importante na carreira de Diego e Arnaldo e prometendo entregar aos fãs um material de altíssima qualidade. Fiquem ligados, porque esse DVD será, sem dúvida, um marco na música sertaneja!

