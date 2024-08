Tiago Ghidotti Angélica sonha em explorar o Japão e mergulhar na cultura milenar do país

Com apresentação dos Aventureiros Franklin David e Vitor Vianna , o mais novo episódio do programa Travel Shots , no canal Travel Box Brazil , está no ar e conta com uma entrevista exclusiva e cheia de surpresas com Angélica . A apresentadora e atriz esteve no evento Rio 2C, maior evento de criatividade da América Latina, e, no auge dos seus 50 anos, revelou que seus interesses por novas culturas têm mudado os próximos destinos de suas viagens. “Eu mudei, mas não foi por conta da idade, foi por conta da vida.

Eu comecei a me interessar por coisas que me levaram a querer conhecer outras culturas”, revela. Exemplo do novo momento vivido por ela, foi a revelação da vontade de conhecer o Japão, país de costumes totalmente diferentes dos brasileiros e que está no auge das procuras por viagens. “Tenho esse desejo por me interessar muito pela espiritualidade deles”, comenta.

O episódio ainda teve um momento inusitado e emocionante. Enquanto entrevistava a apresentadora, Franklin surpreendeu a todos ao pedir Vitor, grande fã de Angélica, em casamento. Além disso, ele nomeou a esposa de Luciano Huck como madrinha do momento. “Foi tudo muito rápido e a gente não sabia que isso iria acontecer. Eu não tive tempo de passar em uma loja, comprar uma aliança e fazer um pedido de casamento”, comenta o aventureiro.

“Meu Deus, eu estou passada ! Parabéns”, celebrou Angélica ao ver o pedido. Ao lado dela, seu grande ídolo, Vitor se emocionou . “Eu não sabia por qual motivo eu chorava quando tudo aconteceu, foi muita emoção”, ressalta. O episódio completo pode ser assistido no link do programa.

Créditos Divulgação

O post Angélica sonha em explorar o Japão e mergulhar na cultura milenar do país apareceu primeiro em EGOBrazil .