Hopi Hari estreia 23ª edição da Hora do Horror com atração de percurso mais longo da história do evento

A temporada 2024 da Hora do Horror , o maior evento de horror da América Latina, começou na última sexta-feira, 16 de agosto, no Hopi Hari . Em sua 23ª edição, o evento traz como destaque o “Reinado de Cliff” , um túnel de aproximadamente 300 metros de extensão, o percurso mais longo de toda a história da Hora do Horror . O evento, que tem como tema “XIV – O Mais Real de Todos os Medos” , promete levar os visitantes a uma experiência imersiva inédita, recriando um ambiente sombrio inspirado no século XIV. A programação vai até o dia 4 de novembro.

Este ano, o Hopi Hari será transformado em um cenário aterrorizante do período medieval, baseado na história do monarca fictício Cliff XIV , cujo governo autoritário resultou em uma terrível maldição. Os visitantes serão transportados para um reino devastado por pragas, vivendo na pele os horrores da época ao lado de servos miseráveis, cavaleiros selvagens e clérigos impuros.

A experiência começa logo na chegada ao parque, com cenografia temática no Imigradero e uma recepção ao estilo medieval. Duas áreas específicas, Mistieri e Aribabiba , serão os principais palcos desta jornada aterrorizante, com três novas atrações exclusivas para esta edição:

– Masmorra (labirinto indoor em Mistieri): Um labirinto de tortura onde os visitantes percorrerão salas banhadas de sangue e enfrentarão executores cruéis. Prepare-se para encarar máquinas de morte medievais e tentar escapar com vida.

– Reinado de Cliff (labirinto indoor+outdoor em Aribabiba): A fortaleza que um dia abrigou Cliff e a família real agora esconde os efeitos da praga que dizimou o reino. Este túnel de 300 metros de extensão é o percurso mais longo de toda a história da Hora do Horror. Corredores escuros e perigos ocultos aguardam aqueles que ousam entrar.

– Vale dos Amaldiçoados (passagem aberta em Mistieri): Um campo a céu aberto repleto de ossos e desesperança. A praga que devastou o reino fez desta área o último destino daqueles que sucumbiram ao terror.

Além das atrações, a robusta carga cenográfica inclui um palco temático, com um grande elenco de quase 150 atores e dançarinos. Eles estarão caracterizados com figurinos e maquiagens elaboradas, fruto do trabalho de dezenas de maquiadores, figurinistas e especialistas em efeitos especiais.

Outro destaque é um show no Saloon , produzido exclusivamente para a temporada 2024. Durante o dia, a apresentação “O Último Paladino” contará a história de um viajante do tempo que retorna ao reino no auge da praga para salvar o amor de sua vida. Este show será voltado para toda a família, com a fase obscura da narrativa iniciando-se apenas ao pôr do sol, às 18h.

INGRESSOS ANTECIPADOS – Os ingressos antecipados já estão disponíveis para todo o calendário da Hora do Horror 2024. Eles podem ser adquiridos através do site oficial do parque ([ hopihari.com.br/calendario]( https://hopihari.com.br/calendario)) ou pelo telefone (11) 4210-4000 . Os preços começam a partir de R$ 129,90, com a opção de parcelamento em até 10 vezes sem juros.

SERVIÇO:

Hora do Horror 2024

Data: 16/08 a 04/11/2024

Horário: 11h às 20h30

Ingressos e informações: hopihari.com.br/calendario ou (11) 4210-4000

Preços: A partir de R$129,90

