Deive Leonardo se apresenta na 69ª Festa do Peão de Boiadeiro de Barretos 2024

A 69ª edição da tradicional Festa do Peão de Boiadeiro de Barretos , um dos maiores eventos do gênero no Brasil, foi marcada por um momento especial: a presença do pastor e influenciador Deive Leonardo . Conhecido por suas pregações emocionantes e carismáticas, Deive Leonardo realizou uma apresentação que atraiu milhares de pessoas no Parque do Peão , em uma noite de muita fé e reflexão.

O evento, que tradicionalmente reúne amantes da música sertaneja, rodeios e cultura country, abriu espaço para um encontro espiritual, algo que tem se tornado comum nas últimas edições da festa. Deive Leonardo, que acumula milhões de seguidores nas redes sociais e é um dos maiores nomes do cenário gospel brasileiro, trouxe uma mensagem de esperança, paz e transformação.

Durante sua pregação, Deive Leonardo destacou a importância da fé em tempos difíceis e como o amor de Deus pode transformar vidas. “Barretos é um lugar de tradição, de encontros, de celebrações, e hoje estamos aqui para celebrar o amor de Deus, que é capaz de transformar qualquer circunstância”, disse ele ao público, que respondeu com aplausos e manifestações de emoção.

O culto contou com momentos de louvor e oração, criando uma atmosfera de comunhão entre os presentes. Muitos participantes, emocionados, aproveitaram a oportunidade para renovar sua fé e buscar consolo espiritual.

A presença de Deive Leonardo no evento reforça a diversidade cultural e a abertura da Festa do Peão de Barretos para diferentes manifestações, tornando-se não apenas um evento de entretenimento, mas também um espaço de reflexão e espiritualidade.

Com mais essa participação especial, a Festa do Peão de Barretos 2024 segue como um dos maiores e mais completos eventos do Brasil, onde a tradição e a modernidade se encontram, e onde todos têm seu espaço, independentemente de suas crenças ou preferências.

Foto: Eryck Patryck / EGOBrazil

