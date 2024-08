Tiago Ghidotti Ana Castela prestigia apresentação de Deive Leonardo na 69ª Festa do Peão de Barretos

A cantora sertaneja Ana Castela marcou presença na 69ª edição da Festa do Peão de Boiadeiro de Barretos 2024 nesta segunda-feira (19), onde acompanhou de perto a apresentação do pastor Deive Leonardo . Conhecida por hits que conquistaram o Brasil, como “Pipoco” e “Boiadeira,” Ana Castela brilhou no evento, mostrando seu apoio à mensagem inspiradora de Deive Leonardo , que emocionou o público com suas palavras.

A Festa do Peão de Barretos, um dos maiores e mais tradicionais rodeios do país, é palco não só de grandes competições, mas também de encontros marcantes entre música e fé. Este ano, além das competições de montaria e shows sertanejos, o evento trouxe Deive Leonardo , que tem se consolidado no meio Evangélico

Ana Castela , que já se apresentou em edições anteriores da Festa de Barretos , e no ultimo final de semana aproveitou a ocasião para prestigiar o pastor Deive Leonardo , conhecido por suas pregações que combinam espiritualidade e motivação, atraindo uma legião de seguidores.

A presença de Ana Castela no evento foi recebida com entusiasmo pelos fãs, que destacaram nas redes sociais a humildade e simpatia da cantora. A 69ª Festa do Peão de Barretos segue até o próximo final de semana, reunindo shows, provas de montaria e momentos de celebração da cultura sertaneja e da fé.

Foto: Eryck Patryck / EGOBrazil

