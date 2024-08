Le Ferrarez Rodrigo Carelli quebra o silêncio e revela dicas sobre o elenco de A Fazenda 16

O diretor do reality show da Record TV, A Fazenda, Rodrigo Carelli , revela novas pistas, e a internet aponta possíveis nomes para a nova temporada

A Fazenda, o popular reality show da Record TV , está prestes a começar mais uma temporada, e o diretor Rodrigo Carelli ofereceu novas pistas sobre o elenco durante o programa Aquecendo o Feno, apresentado por Lucas Selfie e Márcia Fu .

“Eu não disse que não terá ex-participantes na sede. Pode ter ex-realities já na sede. Hoje, muitas celebridades são ex-participantes de reality show, e ex de ex também”, afirmou Carelli , insinuando a possibilidade de ex-BBBs entre os concorrentes. Durante a conversa, ele revelou que o elenco incluirá um atleta, uma pessoa com um histórico de relacionamento tumultuado, uma personalidade da internet que recentemente se envolveu em uma polêmica e duas figuras populares no Kwai.

Carelli também não descartou a presença de Davi e Raquel entre os confinados e mencionou que alguém com o sobrenome Brito talvez faça parte do elenco. Quando Lucas perguntou se essa pessoa já havia desejado ser médico, Carelli respondeu de forma evasiva: “Não sei, talvez…”.

Em outro momento da entrevista, o diretor atiçou ainda mais a curiosidade do público ao mencionar uma “loira especialista em comandar barracos e casos de família”, levantando especulações sobre a identidade dessa participante.

Vale lembrar que A Fazenda começa no próximo dia 16, trazendo um marco histórico para o reality show: um recorde de participantes. Nesta temporada, o programa contará com um total de 24 peões, o maior número já visto desde sua criação. Essa novidade promete aumentar ainda mais a competitividade e as dinâmicas entre os participantes, proporcionando ao público uma experiência repleta de surpresas e emoções intensas.

O post Rodrigo Carelli quebra o silêncio e revela dicas sobre o elenco de A Fazenda 16 apareceu primeiro em EGOBrazil .