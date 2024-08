Renato Cipriano Milionário e Moyses Rico são convidados por Lauana Prado para o maior palco de Barretos

Subida ao palco emocionou o público no maior evento sertanejo do país, nesta quinta-feira

A história da música sertaneja no Brasil não pode ser contada sem mencionar a lendária dupla Milionário e José Rico, que nos anos 70, na cidade de São Paulo, iniciaram uma trajetória que deixaria uma marca eterna no cenário musical. Conhecidos como “as gargantas de ouro do Brasil”, a dupla conquistou o coração do público com sucessos como “Estrada da Vida”, “Vontade Dividida”, “A Carta” e muitos outros que ainda ressoam nas rádios e playlists até hoje.

Mesmo após a partida de José Rico, Milionário continuou levando adiante a paixão que sempre o moveu: cantar. Mantendo viva a memória de seu grande parceiro, ele seguiu sua jornada na estrada da vida, honrando o legado da dupla. Agora, ao lado de Moyses Rico, filho de José Rico e herdeiro da tradição sertaneja, Milionário inicia um novo capítulo, trazendo ao público um projeto emocionante que celebra as raízes e a história da música sertaneja.

Criado entre os grandes nomes do sertanejo, Moyses carrega em seu DNA a essência dessa música, o que torna a parceria ainda mais especial. Juntos, eles apresentam o projeto “De Volta à Estrada da Vida”, uma série de shows que não apenas reverenciam o passado, mas também criam novas memórias para os fãs.

Recentemente, a dupla foi convidada por Lauana Prado para uma participação em quatro músicas, um marco que ressalta a relevância e a força dessa união. Na última quinta-feira, 15 de agosto, Milionário e Moyses Rico se apresentaram em Barretos, a convite de Lauana Prado, durante o maior evento sertanejo do Brasil, levando o público ao delírio ao subirem juntos ao palco.

A turnê, que conta com 20 shows, está sendo um sucesso absoluto, com apresentações memoráveis e uma recepção calorosa por onde passam. A dupla está encantando e atraindo multidões, provando que a música sertaneja raiz segue viva e pulsante.

Com esse novo projeto, Milionário e Moyses Rico se estabelecem como a dupla que, mais do que reviver o passado, traz o sertanejo de volta ao coração dos brasileiros, com shows repletos de histórias, emoção e, claro, muitas lembranças inesquecíveis.

