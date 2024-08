Morre Silvio Santos, dono do SBT, aos 93 anos Silvio Santos, um dos maiores nomes da história da TV brasileira, morreu aos 93 anos, na madrugada deste sábado (17/8), após ser internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. O apresentador tinha voltado à unidade hospitalar no início de agosto, poucos dias depois de receber alta médica devido a um quadro de H1N1. Silvio […]O post Morre Silvio Santos, dono do SBT, aos 93 anos apareceu primeiro em EGOBrazil.

